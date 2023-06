Chris Hemsworth apoya la huelga de los guionistas

MADRID (EFE).—Chris Hemsworth, conocido por su papel de Thor, aseguró que la huelga de guionistas en Hollywood, a la que podrían sumarse los actores, “no es beneficiosa para nadie a corto plazo” y espera que se llegue a acuerdos en los que se “alineen” los intereses de todas las partes.

“Espero que todo el mundo se sienta cuidado y que se resuelva pronto por el bien de todos”, dijo durante una visita a Madrid para promocionar el estreno de “Misión de rescate 2”, un nueva entrega de la saga de acción escrita y producida por los hermanos Russo y dirigida por Sam Hargrave.

Hemsworth vuelve a ponerse en la piel del misterioso mercenario de operaciones encubiertas en una nueva misión: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gángster georgiano.

La primera película de la saga, estrenada en 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de Covid, tuvo un éxito inesperado y a día de hoy sigue estando entre las diez más vistas en Netflix.

El actor cree que la apuesta por la acción real —todo está filmado cámara en mano— es uno de los factores que explican esa acogida.

“Todo ese cine de efectos especiales, filmado sobre pantallas verdes, que vemos últimamente es impresionante, pero creo que puede tener un efecto de insensibilidad en el público, es como ver un videojuego, sabes que no es real”, explica.

“En esta película todo se ha rodado cámara en mano, es una forma muy tradicional de filmar el cine de acción, todo está perfectamente coreografiado y ensayado durante semanas y el resultado es algo visceral, espontáneo y auténtico, y la gente lo percibe así”, añade.

Si en la primera película había un falso plano secuencia de acción de casi 12 minutos, esta vez Hargrave rizó el rizo y llega a los 21 minutos, en lo que empieza como una fuga con persecución y tiroteos desde la cárcel y termina con un helicóptero aterrizando sobre un tren en marcha.

Según el director, la primera vez recurrió a ello por necesidad.

Para Hemsworth, que también es uno de los productores del filme, el otro elemento clave de esta segunda entrega es el componente emocional, ya que ahonda en el pasado familiar del personaje con una línea argumental que fue aportación suya al guión.

“No me considero un escritor pero me gusta contribuir desde el punto de vista de mis personajes, me encanta el espíritu de equipo y colaborar con gente muy diferente”, concluye.