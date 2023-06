Â¿QuÃ© le pasÃ³ a Anna Sarelly? Un mal corte de cabello, la causa de su ausencia en redes

Anna Sarelly finalmente "dio la cara" a sus seguidores, luego de desaparecer el fin de semana de sus redes sociales, algo poco común en la creadora de contenidos que suele compartir diaramente en sus historias de Instagram los diferentes "outfits" de su día a día.

Conteniendo un poco las lágrimas y tratando de disculparse por el hecho, Anna Sarelly se sinceró nuevamente con sus seguidores sobre qué le había mantenido alejada de las redes sociales y el por qué no había compartido el esperado cambio de look que prometió. La razón: un mal corte de cabello.

"Ya lo lloré, ya hice corajes, ya todo y ya lo superé. Sé que es pelo y crece, sé que debo estar agradecida con tener pelo, pero es o no quita que con la perrilla (dermatitis) de que no me puedo maquillar y con el pelo así, eso no quita que me sintiera la persona más fea del condado y con el autoestima en los suelos", explicó la también youtuber, antes de enseñar a sus seguidores el corte de pelo que se realizó a través de varias historias en Instagram.

Y es que, según explica, su error fue no ser clara con lo que quería al estilista, pues ella simplemente pidió "algo bonito y eso es subjetivo", por lo que pidió que le dejara un fleco y le cortara el cabello, pero al parecer la persona a cargo decidió darle un estilo de los 70's, algo que no la hizo sentir cómoda.

"Siento, personalmente, que no es mi estilo. Yo no me siento cómoda", destacó la joven conocida por sus tutoriales de maquillaje y tips sobre las tendencias de moda, que la ha llevado también a emprender con accesorios de moda como bolsos y lentes.

Anna Sarelly llora por un mal corte de cabello; así reaccionaron las redes sociales

No obstante, Anna Sarelly no pudo evitar mostrarse vulnerable ante su mal corte de cabello y por momentos cortó la transmisión para admitir que aún lloraba por no estar satisfecha con su imagen.

"Ya sé que es una mam... llorar por pelo, que va a crecer y no es para siempre, ya sé que no tiene caso llorar por pelo, pero es que neta me veo al espejo y me siento muy fea", explicó la youtuber mientras se quebraba su voz y rompía en llanto, tras su primer intento de mostrar un peinado con su nuevo look, pero el cabello se le esponjaba debido a que es corto.

Tras varios intentos, Ana Sarelly finalmente logró un peinado que, aunque asegura que le hace ver mayor, la mostraba más cómoda con su imagen.

Aunque ha sido duramente criticada en sus intentos por emprender en el pasado, en esta ocasión las redes sociales se volcaron para empatizar con la creadora de contenidos, admitiendo que la mayoría de las mujeres han pasado por un mal corte de cabello que les ha derrumbado la autoestima.

Todxs en algún momento fuimos Anna Sarelly

Recuerdo cuando lloré una semana por mi cabello y ahora me da miedo ir a la estética y salir con corte de peso pluma — Li | uD83CuDF3C (@anchoovii) June 12, 2023

No mamennnn el que le hizo eso a Anna sarelly la odia y vio su oportunidad de arruinarle la vida con lo más sagrado en el mundo para una mujer — Karely AlejandrauD83CuDF38 (@karelyescalante) June 12, 2023

Algunos criticaron que el estilista incluso cobrara 400 dólares (6,916 pesos mexicanos) por un mal corte de cabello, toda vez que la creadora de contenidos nada más quería corregirse el fleco que le habían hecho en una primera visita a otro salón de belleza, aunque admitió que confió en la recomendación de sus amigas y no le había quedado como ella quería.

Yo empatizo con anna sarelly porque me hicieron lo mismo el viernes uD83DuDE2BuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/jNheRaDLqG — hola tú uD83EuDDE2 (@wanabananaw) June 12, 2023

Sin embargo, también hubo algunos que aprovecharon la ocasión para hacer memes y bromas sobre lo sucedido a la creadora de contenidos.

El wuey que le cortó el pelo a Anna Sarelly seguro le compro una bolsa o un vino culero y dijo - Ahora es la mía de entregarte una chingadera de producto.



Y la dejo así



Jajajaja pobre morra jajaja pic.twitter.com/hbKUbdisFB — Aqui pasándola (@LookHowIWin) June 12, 2023