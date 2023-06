¿Qué sintió Paco Stanley al recibir mensaje de ''Mayo'' Zambada? Maryfer Centeno lo revela 

CIUDAD DE MÉXICO.— Paco Stanley a raíz de que se estrenó la serie documental "El show: crónica de un asesinato", volvió a cobrar relevancia tras 24 años de haber perdido la vida en una balacera a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas Pedregal en la Ciudad de México. De igual modo, el estreno de este proyecto hizo que en redes sociales resurgieran vídeos en los que se recordó al entrañable conductor de TV y comediante.

Pero entre todos esos momentos inolvidables, se viralizó uno en el que presuntamente Stanley recibió un mensaje del narcotraficante ''Mayo'' Zambada, quien presuntamente asistió a una transmisión del programa que conducía. Tras la viralización de este clip, Maryfer Centeno decidió analizarlo y revelar qué sintió el también humorista en aquella ocasión.

Maryfer Centeno revela lo que sintió Paco Stanley al recibir un presunto mensaje del ''Mayo'' Zambada

Durante uno de los capítulos de la serie documental basada en la polémica muerte de Paco Stanley, se mostró el extracto de una emisión del show que conducía: ¡Pácatalas!

Este vídeo en redes sociales de inmediato se viralizó, debido a que para muchos fue realmente impactante ver como el famoso presentador de TV en plena emisión de su programa, leyó por equivocación un saludo de parte de Ismael Mario Zambada García, también conocido como 'El Mayo' o 'Don Mayo'.

“Reciba un pequeño presente de su amigo ''Mayo'' Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes su familia e hijos... por favor.... Ya quemé a todo el mundo aquí y... ¿Quién es 'Mayo', en dónde está?”, fue lo que dijo el conductor en aquel entonces.

Debido al revuelo que este clip generó, la grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, decidió analizar el comportamiento del difunto comediante para revelar qué sintió en aquella ocasión.

Mediante un vídeo compartido en su canal de YouTube, Maryfer indicó que tras estudiar cuadro por cuadro el vídeo viral pudo descubrir que Paco Stanley sí estuvo un poco nervioso ante esta inusual situación.

“Nota las arrugas en la frente.. hace una expresión de sorpresa, nota como levanta las cejas. Generalmente, este levantón de cejas sí es de sorpresa, pero también uno de los síntomas del miedo es levantar las cejas, porque no estás preparado para lo que estás pasando”, comentó en primera instancia la experta. Maryfer Centeno analiza la reacción de Paco Stanley al leer el saludo del "Mayo" Zambada

Maryfer Centeno continuó reafirmando la idea de que Stanley sí sintió miedo cuando vivió este incómodo momento, pero según la grafóloga supo manejar la situación debido a su gran trayectoria.

“Es un gran narrador, distorsiona, hace un suspiro. Tener un poco de miedo no significa que estás involucrado con nada, hay tensión en la cara, las cejas se están uniendo, no hace una expresión triste, pero tampoco es una expresión de tranquilidad. Incluso, baja la cabeza, el rostro se pone serio”, puntualizó la excolaboradora del programa Hoy. Maryfer Centeno revela lo que pudo haber sentido Paco Stanley al leer el mensaje del "Mayo" Zambada

La analista de expresión corporal señaló que en algún momento del audiovisual sí se podía observar que la tensión sí fue en ascenso para el conductor.

“Aquí sí aumenta el nerviosismo, incluso ni se entiende lo que dice al final, se toca la cara y luego se empieza a reír, porque además él es un gran comunicador. Un comunicador extraordinario, un hombre preparado”, explicó la grofóloga. Maryfer Centeno indicó que no cree y tampoco puede asegurar que el "Mayo" Zambada acudió al programa Paco Stanley

Finalmente, Maryfer Centeno puntualizó que dicho vídeo no podía ser una prueba contundente de si Paco Stanley efectivamente tenía algún tipo de nexo con el crimen organizado, pues además en la grabación ella no podía asegurar si el narcotraficante estaba en el foro, como han señalados algunos cibernautas.

“No hay nadie o no lo sé, hay quien dice que ese es el rostro, yo no tengo los elementos para decirlo”, expresó grafóloga, quien también reiteró que Paco “reflejó cierta ansiedad, pero lo maneja muy bien”: “Esto no puede ser prueba de nada... sí llama la atención la expresión facial y lo que refleja este rostro”, concluyó la grafóloga.

