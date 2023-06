Lucía Méndez confiesa que tuvo una cita con Cher: ''me dijo que le gustan mis canciones''

La cantante mexicana Lucía Méndez protagonizó un curioso momento en las redes sociales después de que se hiciera viral el extracto de una entrevista en la que mencionó haber conocido a Cher. Según Méndez, la intérprete de "Believe" hasta le confesó que le gustaban sus canciones.

La intérprete de "Corazón de piedra" fue invitada al programa "Se te estuvo di y di", que se transmite en el canal de Youtube "La Saga". Fue entonces que contó el emotivo encuentro que tendría con la celebridad.

Durante la charla, Lucía recordó que Cher es una de las famosas que más admira del mundo del entretenimiento, un dato ya conocido de la mexicana, pues en anteriores ocasiones ha reiterado su idolatría. La cita aparentemente se dio en Estados Unidos y la mexicana tuvo que pedirle que la recibiera.

"Ya me encontré con ella en Miami, le pedí una cita, le mandé mi trayectoria, todo para que me recibiera, me recibió", comentó.