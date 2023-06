Paco Stanley habría abusado de una edecán; Alfredo Adame dice tener pruebas

Alfredo Adame de nueva cuenta habló sobre Paco Stanley y su polémica muerte y es que recordemos que el fallecido conductor presuntamente estaba involucrado con el narcotráfico además de que consumía drogas.

Adame participó en el documental de Paco Stanley 'El Show: Crónica de un asesinato'. y ahí también hizo polémicas revelaciones sobre el que supuestamente era su amigo y ahora, durante otra entrevista, confesó que intentó abusar sexualmente de una amiga suya. Esto fue lo que dijo.

Fue durante una entrevista con Inés Moreno, que el conductor mencionó que lo que dijo en el documental lo sostiene, pues fue el mismo Paco Stanley quien acabó con su propia carrera y además, con su vida.

Alfredo Adame mencionó que Stanley llegó a tener relación con gente "muy picuda y muy pesada", sin embargo, cuando entró en el mundo de las drogas se volvió: "cretino, arrogante y soberbio.. eso lo llevó al acoso sexual, al acoso laboral, la violación y todo este rollo".

Tanto así que afirmó tener una experiencia personal con él y con una muy amiga suya que le pidió ayuda para conseguirle trabajo a su hermana que era modelo y actriz, por lo que él la recomendó con el conductor de 'Pácatelas'.

"Me cuenta la muchacha que en cuanto entró, Paco no le quitaba la vista. Del día que entró al mes que duró, fue un calvario para ella, no la dejaba de acosar sexualmente, la empezó a acosar laboralmente de que si no había favor sexual la iba a sacar", señala.