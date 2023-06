Roberto Palazuelos revela que la hija de Andrés García no es ''legítima''

Andrea García, la hija de Andrés no fue incluida en el testamento de su padre por no ser ''legítima''. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— La polémica en cuanto a la herencia de Andrés García continúa, e incluso ahora se intensificará, pues de acuerdo con Roberto Palazuelos próximamente se conocerá el contenido del último testamento que dejó el actor fallecido el pasado 4 de abril de 2023.

Debido a que anteriormente se filtró un documento en el que se dejó ver que sus hijos Andrés y Leonardo fueron incluidos, medios de comunicación cuestionaron al también apodado 'Diamante Negro' sobre el porqué Andrea, la hija del exgalán de telenovelas, no fue incluida en su testamento, ante este cuestionamiento el también abogado hizo una fuerte revelación.

Roberto Palazuelos revela que Andrea no es hija "legítima" de Andrés García

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el histrión fue cuestionado sobre la razón por la que la también actriz Andrea García no fue incluida en el testamento de su padre.

De manera sorpresiva, Roberto Palazuelos indicó que la exintegrante del reality show "Rica, famosa, latina" no fue contemplada como heredera en uno de los documentos que dejó Andrés García debido a que nunca fue reconocida legalmente como hija del actor.

“Andrea era su hija, pero nunca fue legítima, entonces, al no ser legítima, no tiene ninguna garantía civil que la ampare. Ella tiene otro nombre en su acta de nacimiento”, explicó Palazuelos, quien también comentó que la actriz aunque quiera exigir parte de la herencia de su padre, no podrá hacerlo.

Sin embargo, el 'Diamante Negro' aprovecho el tema para mencionar que Andrea García sufrió mucho la muerte de su padre: “lo único que sé es que Andrea lo quería muchísimo y que también a Andrea le dolió mucho la muerte de Andrés”.

Finalmente, Roberto mencionó que los próximos días por fin abrirán el testamento de Andrés García, por lo que hasta ese momento se sabrá cómo serán repartidos los pocos bienes que tenía.

Testamento de Andrés García será abierto en los próximos días; Roberto Palazuelos lanza advertencia a Margarita Portillo

En un encuentro con distintos medios de comunicación, Roberto Palazuelos explicó lo que sucederá con la herencia de Andrés García de haberle cedido todos sus bienes a su viuda Margarita Portillo y él hijo de ésta. La herencia que podría recibir la viuda de Andrés García podría ser solo de la mitad de los bienes del actor

Palazuelos recordó que García se casó primero con Sandy Vale y posteriormente con Margarita, con la primera fue por bienes mancomunados y con la otra bajo el régimen de separación de bienes, es por ello que señaló que la viuda del García no podrá disponer de los bienes heredados.

"Yo creo que ella va a tratar de vender las cosas, yo le mando un mensaje a toda la gente que trate de comprar algo de eso y lo que compren va para atrás, porque está viciado en nulidad absoluta... Andrés no podía heredar algo completo, que no le pertenecía, es decir: la sociedad conyugal marca que todo lo adquirido después del matrimonio es de los dos", explicó Roberto en un foro de Televisa San Ángel, al término de grabar un capítulo del programa "Tal para cual".

Asimismo, Roberto quien informó que está a punto de abrirse el testamento de Andrés García, advirtió que la familia del fallecido histrión impugnará el documento si resulta que ellos quedaron fuera de éste. El actor y abogado de los García afirmó que no tiene nada en contra de Margarita Portillo, pero procederá hasta las últimas consecuencias ante cualquier irregularidad.

"Con la apertura del testamento vamos a empezar a proceder legalmente en muchísimos aspectos en materia agraria, en materia civil, no vamos a proceder en materia penal porque en realidad Margarita no comete un delito, quien cometió el delito fue Andrés, porque él sabía que no estaba divorciado; estaba mintiéndole a la autoridad jurisdiccional haciendo un matrimonio cuando ya tenía uno...", detalló el actor.

"No tengo nada personal contra ella [Margarita], pero con las investigaciones que traemos creo que tiene un problema muy serio porque el señor Andrés García jamás se divorció, el acta de Sandra Vale, es la primera en derecho, además Sandy está casada por sociedad conyugal por bienes mancomunados", agregó el también empresario. Margarita Portillo estaría apurada vendiendo las cosas de Andrés García, señaló Palazuelos

El 'Diamante Negro' reveló que prontamente se abrirá el testamento, pero esto se realizará en un evento privado, por lo que no se informará cuándo sucederá aunque sí reveló que será en Acapulco, Guerrero, donde pasó sus últimos días el actor.

"No vamos a decir la fecha porque no queremos que haya prensa... pero está a punto de abrirse en la ciudad de Acapulco, pero el asunto se va a poner ahí más delicado porque aparte de que Sandy [Vale] es dueña de la mitad de todo, Andrés no podía vender nada sin la firma de ella", expresó el también abogado. El matrimonio de Margarita Portillo con Andrés García podría quedar invalidado; de ser así ella no podría heredar

El actor, abogado y empresario concluyó la entrevista reiterando que "Andrés García murió sin dinero" y consideró injusto que Andrea García no fuera incluida.

"Andrés se murió sin dinero porque lo robó el hijo de Margarita, esa es la realidad. [La herencia] Le tocaba a Andrecito, Leonardo, inclusive a Margarita, a Andrea nunca y creo que sí la debieron de haber incluido, porque Andrea sí lo quería mucho", externó Palazuelos.

