Sofía Niño de Rivera rompe el silencio sobre Ricardo O'farrill: ''Fue muy difícil de ver''

Fue el pasado mes de abril que Ricardo O'Farrill, hizo polémicas declaraciones sobre otros comediantes mexicanos como Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera.

Richie se pronunció en redes sociales luego de la boda de Mau Nieto porque presuntamente no lo querían dejar pasar tras una fuerte pelea que tuvo con Daniel y afirmó que sus compañeros habían drogado a una joven, mientras que Sofía le habría sido infiel a su esposo con ejecutivos de TV Azteca.

Ahora, ha sido la comediante mexicana quien se ha pronunciado al respecto y habló por primera vez sobre lo que sucedió con Richie O'Farrill y la crisis de salud en la que se encuentra actualmente.

Sofía Niño de Rivera rompe el silencio sobre Ricardo O'Farrill

Pese a que cuando sucedió toda la polémica de Richie O'Farrill y sus declaraciones, Sofía Niño de Rivera no emitió ninguna declaración ni hubo algún tipo de reacción de su parte, ahora ha sido en el podcast de Roberto Martínez en donde decidió hablar por primera vez sobre toda esta controversia.

La comediante mexicana señaló que además de que fue algo muy difícil de presenciar, todo el escándalo afectó negativamente al medio del stand-up, ya que el público solo estaba enfocado en “ver sangre”.

“Fue algo muy difícil de ver... se hizo un ambiente muy negativo alrededor del stand-up. La gente quería ver sangre. Sale Ricardo a decir todo lo que dijo, que fue muy fuerte, afectó a muchas personas, hizo mucho daño”, indicó.

Además, también reveló que lejos de molestarse, le dio mucha tristeza ver en ese estado a Ricardo, ya que además de que era su amigo, estaba pasando por una crisis que, según sus declaraciones, se “veía venir” desde hace tiempo, pues hay muchas cosas que pasaron antes que el público no sabe que pudieron haber detonado todo lo que sucedió.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe de esa crisis, que pasaron antes, que no es público. Cuando empezó a pasar lo que pasó, lo que más me preocupó fue la reacción del mundo; empiezan a tomar partido”, sostuvo.

Sofía Niño de Rivera lamenta no haber ayudado a Ricardo O’Farrill

Cabe mencionar que Sofía Niño de Rivera reveló que también le dio mucha impotencia no poder ayudarlo y sobretodo pedir a la gente y medios de comunicación que no hicieran un “show” alrededor de un tema tan serio y mucho menos que se lucrara con una persona que claramente está en crisis y necesita ayuda.

“La tristeza que me dio el no poder hacer nada, o sea, no poder ayudar, no poder gritarle al mundo: güey, ¡cómo están agarrando este tema tan irresponsablemente! O sea, ¡cómo están agarrando la crisis de una persona y lucrando con ella! Tomaron como verdad la palabra de alguien que estaba en crisis”, precisó.

Todo empezó en la boda uD83DuDC92 de Mau Nieto que se celebró este fin de semana; donde Richie y Daniel Sosa tuvieron un altercado. Sosa quien estaba bajo los efectos del alcohol lo amenazó de muerte según el comediante. “Tú, mañana a la morgue" pic.twitter.com/lLKLMcoMLb — adn40 (@adn40) April 24, 2023

Para concluir con el tema, Sofía Niño de Rivera mencionó que está en contacto con gente cercana a Ricardo O’Farrill, sin dar mayores detalles. De igual forma, destacó que le desea todo lo mejor en su recuperación, pero que no quiere hablar otra vez del tema, pues considera que solo le trae “cosas negativas” a su vida.

¿Qué le pasó a Ricardo O'Farrill?

Como lo mencionamos anteriormente, fue durante la boda de Mau Nieto y Carla Fernandez, que Ricardo O'Farrill comenzó a supuestamente amenazar a varios de sus amigos, incluidos Daniel Sosa y hasta la ahora esposa de Mau.

De acuerdo con presuntos testigos, lo tuvieron que sacar de la fiesta y al día siguiente, durante la "torna boda" llegó al lugar con personas armadas y comenzó a discutir con la gente de seguridad que estaba presente.

Horas más tarde, durante un live en Instagram, Richie O'Farrill expuso a gran parte de los comediantes en México, por manejo de drogas y hasta infidelidades. Además, expuso varias conversaciones con Mau Nieto en el que éste lo amenazaba por haber causado un desastre en su boda y además, atacar a su esposa.

uD83DuDDE3? ¡Hay chismeeee! Richie O’ Farrill (@richieofarrill_) hizo un live en Instagram donde habló de sus examigos y compañeros de stand up, Mau Nieto, Daniel Sosa (@danielsosafado), Román Torres, Alex Fernández entre otros comediantes uD83CuDFAD pic.twitter.com/4ANqVGpRjy — adn40 (@adn40) April 24, 2023

Ricardo hizo varios vídeos en vivo en los que se podría notar un comportamiento extraño en él; amigos como Chumel Torres intentaron intervenir y hasta fueron a su casa pero no quiso recibirlos. Días más tarde su familia emitió un comunicado afirmando que estaba recibiendo ayuda profesional.

Ese Mau Nieto todavía tiene el cinismo de amenazar después de todo su cagadero a Richie Ofarrill pic.twitter.com/Q2ReExdP3d — SaduuD83EuDDDAuD83CuDFFB??? (@Amayran_Martell) April 24, 2023

Tras varias semanas, Richie reapareció y dijo que ya se encontraba mucho mejor, sin embargo, las crisis de nueva cuenta empezaron y ahora exhibió que lo habían maltratado y agredido en la clínica en la que lo habían internado, además expuso varios casos de pacientes a los que también golpeaban y drogaban.

Ricardo fue arrestado para posteriormente pasar a una camioneta blanca en contra de su voluntad. pic.twitter.com/ATVrHN278P — miku (@fusi_iiu) June 8, 2023

Comenzó de nuevo a hacer vídeos en vivo y hasta una huelga de hambre inició por su cuenta; se rapó y de nueva cuenta acudió a la clínica llamada "Las Margaritas" para "protestar" por los pacientes que estaban adentro; personal del lugar llamó a la policía y fue detenido y desde ese momento se desconoce su paradero, pues hace unos días fue reportado como desaparecido ante las autoridades y en sus redes sociales desmintieron esta información, por lo que aún no se sabe qué ha pasado con el comediante.