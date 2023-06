Song Joong Ki ya es papá: comparte la primera foto de su bebé y por qué no nació en Corea del Sur

Song Joong Ki compartió con sus seguidores la llegada de su primer hijo, producto de su relación con su esposa Katy Louise Saunders.

El 14 de junio, la agencia de Song Joong Ki, High Zium Studio, anunció oficialmente: “Song Joong Ki se convirtió en padre de un bebé en Italia”, lo que causó revuelo entre sus seguidores, siendo que una de las series de Netflix de gran popularidad para el actor se grabó en dicho país.

El actor también acudió a su fancafe oficial para compartir personalmente la feliz noticia con sus fans, a quienes compartió la primera imagen de su pequeño, sincerándose además con una carta.

"Como probablemente saben muy bien, terminé la filmación de la película “My Name Is Loh Kiwan” en Hungría, e incluso tuve el honor de asistir al Festival de Cine de Cannes para la película “Hopeless”. Todos los momentos del festival de cine todavía me parecen un sueño; así de feliz he estado pasando mis días", inicia el escrito del actor citado por Soompi en Español.

"Hoy vine a saludarlos porque tengo una noticia más que se siente como un sueño y quería ser el primero en decírselo. En este momento, estoy en Italia (...) le dimos la bienvenida a nuestro bebé. Es un hijo sano y tanto el bebé como su madre gozan de muy buena salud".

"Creo que (nuestro hijo) es el regalo más preciado que ha llegado a nosotros, una pareja casada cuyo mayor sueño de toda nuestra vida fue formar una familia feliz".

¿Por qué el hijo de Song Joong Ki nació en Italia?

El actor explicó en la misma carta que su hijo nació en Roma, siendo la ciudad natal de su esposa Katy Louise Saunders, por lo que la pareja habría llegado al acuerdo de que el nacimiento fuera en el lugar de origen de la madre.

Desde hace meses el intérprete de "Vincenzo" abandonó Corea del Sur en compañía de su esposa, entre fuertes rumores de que la exactriz no se había acostumbrado a la cultura, pese a que el actor incluso llevó a vivir a su suegra a casa y les contrató un traductor personal.

No obstante, su salida de Corea del Sur se justificó con motivos de trabajo, los cuales aseguró en su misiva "serán espectaculares" y compensará la espera de los seguidores.