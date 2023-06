Taylor Swift en México. Reportan elevados precios en reventa de boletos; Joven gasta 79 mil en su entrada

CIUDAD DE MÉXICO.— Los fans de Taylor Swift han emprendido una batalla por conseguir boletos para los conciertos que la cantante ofrecerá en México como parte de su gira "The Eras Tour", y aunque los precios de las entradas no están siendo tan accesible, parece que los denominados "swifties" no están pensando en ello.

Y es que, ya sea un afortunado fan que recibió el pase Verified Fan o uno que en su desesperación a recurrido a los revendedores, en redes sociales se han viralizado los elevados costos de las entradas para uno de los cuatro show que presentará la estadounidense este próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto.

En la fila virtual

Taylor Swift nos vemos en Mexico

the Eras Tour pic.twitter.com/UWY6NPwZl2 — Evan Castro (@evan_castro_) June 14, 2023

Denuncian la reventa de boletos para concierto de Taylor Swift en el Foro Sol

Luego de que se anunciara la llegada de Taylor Swift a México, Ticketmaster activó el sistema Verified fan para agilizar la compra de entradas, además de que con este "método" querían evitar problemas que se generan con la alta demanda.

Esto de aquí es la mentira más grande del momento , un montón de revendedores ya los tienen en sus manos y con sus precios tan irreales nos dejan sin la oportunidad de verla uD83DuDE1EuD83DuDE2D #TheErasTour #TaylorSwift #Ticketmaster pic.twitter.com/wFhU4WKu8j — Belen Eguia (@BelenEguia) June 14, 2023

Pero pese a la implementación del este sistema, la reventa de los boletos se hizo presente. Fue así como en redes sociales se denunció a plataformas como stubhub.mx que a sólo 15 minutos de haber arrancado la venta oficial para los conciertos de Taylor, la reventa también ya había comenzado, pero como era de esperarse con precios que ascendieron a más del doble del costo original del boleto.

En Ticketmaster, el costo de la entrada más barata fue de 1,656 pesos en la zona general B, una de las más lejanas al escenario, pero en StubHub —plataforma perteneciente al grupo eBay dedicado a subastas por Internet— un boleto en esta misma zona se puede adquirir en 16 mil pesos, mientras que el acceso más costoso tiene un precio de 103 mil pesos.

"Stubhub":

Porque ya hay boletos para los conciertos de Taylor Swift disponibles en dicha plataforma de reventa. pic.twitter.com/LW1rJGQpvI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 13, 2023

Debido a la gran cantidad de quejas de los fanáticos que no pudieron alcanzar boletos y pensaron en la reventa Ticketmaster emitió un mensaje en el que señaló que la implementación del Verified Fan, “era para hacer llegar la mayor cantidad de boletos a los fans, no para erradicar la reventa por completo”.

¡NO COMPREN CON REVENDEDORES!

Usan la misma foto de que venden boletos, ya la vi como 10 veces y no sé si venden ese lugar pero ese lugar que ocupan como referencia es de una amiga (ultima foto) en verdad no dejen que los estafen #TheErasTour #TheErasTourMexico @tayswiftmex_2 pic.twitter.com/8f2tT3DTPi — Miranda uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Hey_Martinez_) June 13, 2023

Joven se viraliza tras revelar que gastó 79 mil pesos en boletos para Taylor Swift

Por medio de Twitter, un fan de Taylor Swift compartió que recibió la aprobación de Ticketmaster: el Verified fan, es por ello que el joven logró comprar un paquete de boletos por una módica cantidad de 79 mil 311 pesos en la zona VIP platino del recinto.

"Veré a Taylor Swift en el Foro Sol", escribió en un tuit, el cual acompañó de una fotografía en la que se mostraba el resumen de su compra.

VERÉ A TAYLOR SWIFT EN EL FORO SOL pic.twitter.com/gWOwLtYrMt — Liam (@xlvvm) June 13, 2023

Tras esta publicación, el fan de la intérprete de "Lover" desató la ola de críticas, situación que causó que se hiciera viral.

¿Cuánto cuestan los boletos de Taylor Swift en México?

Debido a las quejas que cientos de usuarios realizaron en Twitter por los excesivos costos en la reventa de boletos para los conciertos de Taylor Swift, algunos internautas se preguntaron cuánto realmente valen las entradas para ver a la cantante originaria de Pensilvania.

¡Voy a ver a Taylor Swift! NO PUEDO CREERLO uD83DuDE2DuD83EuDEF6uD83CuDFFB



Gracias @tickethamstermx @Mrcookie92 por los consejos uD83DuDE2D? pic.twitter.com/Epbb6VWKaj — . (@logancorttez) June 14, 2023

Quien deleitará a su público mexicano en las inmediaciones del Foro Sol, Ciudad de México, con cuatro presentaciones que se espera tenga una duración aproximada de 3 horas, tiempo en el que interpretará 44 canciones de su amplia discografía.

Ahora bien, los precios para los boletos del concierto de Taylor Swift oscilan entre los 936 y 10 mil 450 pesos dependiendo la zona, tal como lo han reportado usuarios en redes sociales quienes recibieron el código "Verified fan".

TAYLOR SWIFT uD83DuDC51 México uD83CuDDF2uD83CuDDFD The Eras Tour

24, 25, 26 y 27 de Agosto 2023 uD83DuDDD3?

Foro Sol uD83CuDFDF?

CDMX uD83DuDCCD

Invitada Especial: Sabrina Carpenter



Aquí les dejo un mini tutorial de cómo aplicar el filtro por si van a comprar boletos sin paquetes o boleto con paquete VIP



No es obligatorio el… pic.twitter.com/jKXnLu0Ee5 — ? (@ailoviutl) June 14, 2023

Ticketmaster aclaró que las fechas de liberación de boletos para el "The Eras Tour" en México comenzaron desde el pasado 3 de julio y en modalidad Ticketfast el 7 de agosto. Fuera de ello, advirtieron a los "swifties" no caer en estafas ni comprar entradas en canales no oficiales, esto para evitar las reventas con precios elevados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Te recordamos que las fechas de liberación de boletos para Taylor Swift | The Eras Tour son:



Boletos físicos: 03 de julio

Boletos Ticketfast: 07 de agosto



Aún no hay boletos emitidos. Evita caer en estafas de personas y plataformas.



No compres fuera de… — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) June 13, 2023

