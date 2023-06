Pilar Montenegro reaparece tras ''extraña'' enfermedad; así luce la cantante (VÍDEO)

Pilar Montenegro causó polémica en redes sociales luego de que reapareció por su cumpleaños número 51, el cual habría celebrado el pasado 31 de mayo.

Recordemos que la cantante de Garibaldi se alejó desde hace mucho tiempo de la televisión y del mundo del entretenimiento por una supuesta enfermedad que la tenía en silla de ruedas e incluso se rumoraba que su estado de salud era grave. Aquí los detalles.

Pilar Montenegro reaparece tras ''extraña'' enfermedad

Pilar Montenegro reaparece tras ''extraña'' enfermedad

A través de su cuenta de Instagram, Pilar Montenegro reapareció con una publicación sobre el festejo de su cumpleaños tras 9 meses de ausencia y de no hacer ningún tipo de "post".

“Festejando mi cumpleaños”, escribió la exGaribaldi en su cuenta, junto a un video donde está en una fiesta cantando su éxito Quítame a ese hombre.

Aunque el vídeo de la cantante emocionó a sus fans, la realidad es que no es reciente, pues además de que varios de sus seguidores lo notaron, fue en Ventaneando que se confirmó dicha información y Pati Chapoy incluso reiteró lo de su supuesta enfermedad diciendo que estaba “muy malita” de salud.

Sin embargo, esto no impidió que la cantante recibiera mensajes de felicitaciones por parte de sus admiradores, quienes han estado atentos a ella, debido a que desde su desaparición del ojo público, se habló de que podría padecer una enfermedad degenerativa.

A través de los comentarios de la publicación, la cantante agradeció a los más de 5 mil seguidores que le dejaron un ‘me gusta’ o algún comentario en su post y dijo:

“Qué bellos mensajes, gracias por hacerme recordar que existe tanto amor, aún con el tiempo, los amo y los tengo siempre en mi corazón”.

Pilar Montenegro reaparece tras ''extraña'' enfermedad

¿Qué le pasó a Pilar Montenegro y qué enfermedad tiene?

Pese a que como se menciona anteriormente, rumores apuntan a que Pilar Montenegro tiene una enfermedad degenerativa y se encuentra en silla de ruedas, el pasado mes de julio de 2022 ella misma salió a aclarar la situación. Fue también a través de su cuenta de instagram que publicó lo siguiente:

“.Los amo. Vámonos… hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr o trotar?? Jajaja. A pasarla rico, en unas ricas vacaciones”.