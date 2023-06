Natalia Alcocer de Survivor México, fue abandonada por su pareja: ''No salió del sexo que querían''

CIUDAD DE MÉXICO.— Natalia Alcocer sorprendió luego de revelar que su novio y la mamá del joven la abandonaron luego de conocer el sexo del bebé que tuvo. La exparticipante de Survivor México también se mostró un tanto impactada porque esto ocurrió solo horas después del parto.

A través de redes sociales, la también actriz de La Rosa de Guadalupe contó como fue este tormentoso momento en el que el padre de su bebé las rechazó.

Natalia Alcocer de Survivor México confiesa que su pareja la abandonó por el sexo de su bebé

Natalia Alcocer la mañana de este pasado miércoles 14 de junio anunció la llegada de su bebé, sin embargo, a horas de que la criatura llegara al mundo, ésta se vio envuelta en una tremenda polémica.

Y es que la exparticipante de La Casa de los Famosos versión Telemundo, no se quedó callada y denunció a través de sus historias de Instagram que Michael Cohn del Real, su actual pareja sentimental y la madre de él, la abandonaron en el hospital porque supuestamente el sexo de su bebé no era el que esperaban.

La actriz indicó que el padre de la criatura recién nacida y ella habían decidido esperar hasta el alumbramiento para saber si era niño o niña, pero tras dar a luz y enterarse del sexo del bebé, el padre y abuela dejaron ver su desagrado.

¿Cuál es el sexo del bebé que tuvo Natalia Alcocer de Survivor México?

De acuerdo con medios internacionales, el bebé que no cumplió la expectativa de sexo que la pareja de Natalia Alcocer esperaba habría sido una niña.

"Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo. Es un bebé que ha sido valiente, poderoso y fuerte desde el vientre", señaló la actriz de 33 años, quien también lamentó no recibir apoyo: "La familia no me apoyó como yo esperaba... hoy estoy sola con mi bebé, sin importar el sexo".

No obstante, Natalia Alcocer no solo exhibió a su pareja sentimental también a la mamá de su novio con quien dijo "tener problemas" por esta situación que evidentemente no podía controlar.

"Creo que nunca había pasado por esta situación en donde tener a un bebé de un sexo en específico, literal, te hacía hasta tener problemas con tu suegra", expresó en un vídeo en el que habló de esta situación que se encuentra atravesando y que ha causado que no esté del todo bien. Mediante redes sociales, Natalia Alcocer denunció el rechazo de su esposo y suegra a su bebé recién nacido

Asimismo, la actriz compartió una foto en la que aparece su suegra, en dicha imagen señaló: "Ella siempre mostró inclinación a un sexo", y añadió: "Desde el principio se mostró renuente a mi bebé. La noticia la tomó mal y empezó el ataque".

Tras exponer la conducta de su novio y su suegra tras el parto, la exparticipante de Survivor México confesó que la hicieron sentir mal e incluso la estaba "castigando" porque su bebé no fue del sexo que la familia de su pareja quería.

"Se me está castigando porque no salió del sexo que quería la familia", añadiendo: "Pienso por qué me hace sentir mal, me siento mal yo, de que no tuve lo que todo mundo esperaba. Hubo comentarios superdespectivos", mencionó la también presentadora. La actriz denunció que su suegra fue quien propició que su pareja la abandonara

Finalmente, Natalia Alcocer afirmó que pese al abandono del modelo venezolano y la familia de éste, ella "sacaré adelante a su familia".

"Yo no dejé a nadie a las semanas de tener un bebé ni juzgué por el sexo de, seguiré luchando y sacaré adelante a mi familia, pésele a quien le pese", sentenció, la también modelo.

Cabe destacar que, la actriz y presentadora de TV ya era madre de tres niñas: Martina, Bruna y Leonor, a quienes tuvo con Juan José Chimal, quien fue su pareja hasta el año 2020 y con quien sostiene una legal.

Y que pese al escándalo que se ha generado, Michael Cohn Del Real hasta el momento no ha reaccionado a los señalamientos de Natalia Alcocer.

