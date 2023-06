Niurka vuelve a ''exhibir'' a José Manuel Figueroa; revela que le pidió que baje su vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que José Manuel Figueroa por presunta equivocación cuestionará la paternidad de Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, la vedette enfureció y arremetió en contra del cantante. Acostumbrada a generar polémica, la cubana compartió un vídeo en el que afirmó que el hijo de Joan Sebastian no tuvo un buen desempeño sexual cuando tuvieron un encuentro.

Tras esta declaración que de inmediato generó los comentarios y burlas para con el intérprete, éste le habría pedido a la actriz que "se retractará", es decir, que eliminará su controversial clip.

Niurka revela que José Manuel Figueroa le pidió que bajara el polémico vídeo en el que lo "humilló" y "exhibió"

En una entrevista con el programa Todo para la Mujer, la también apodada "Mujer Escándalo" le contó a la periodista de espectáculos, Maxine Woodside, que un reportero cercano a Figueroa la contactó para que eliminara su polémico vídeo en el que hizo fuertes comentarios y, a cambio, el cantante le ofrecería una disculpa pública.

“Me llamó, obviamente de parte de él, y me dijo que él quería que bajara los videos y que me iba a dar una disculpa mañana. Le dije: ‘pues mañana los bajo’, y me dijo: ¿y si te las da hoy?’, y le dije: ‘al minuto que me la mande y yo la suba, lo intercambio’”, detalló la vedette.

ESCÁNDALO

Niurka arremete contra José Manuel Figueroa y Marie Clarie Harp, por defender a Emilio Osorio Marcos#LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/VQdZfrGB11 — Hugo Alexander Maldonado (@HugoAMaldonado) June 16, 2023

Niurka con la franqueza que la caracteriza mencionó que el arrepentimiento del también prometido de Marie Claire la dejó muy satisfecha, ya que su único deseo era que se “tragara sus palabras”, pues sigue sin creer que su comentario sobre la paternidad de su hijo fuera producto de una “confusión”.

“Lo sabía, primero, porque estuvimos en la misma cama. Lo sabía porque estuvo en mi casa cuando fue por mí. Yo creo que fue el nacimiento más visto, publicado. La prensa se metió hasta en la sala de operaciones”, expresó la cubana.

Niurka reiteró que José Manuel Figueroa sabía quien era el papá de su hijo Emilio: "No se equivocó"

Asimismo, Niurka aclaró que las declaraciones del cantante no le afectaron, pero que sí le molestó que atacara a su hijo con un “intento de bullying”.

“Él quiso ponerlo como un chiste sarcástico para joderme a mí, llevándose a mi bebé y a Juan entre las patas. Entonces ¿Qué culpa tiene mi bebé? ¿Qué culpa tiene Juan de que él falte al respeto a los tres? Con la pena, quien se lleva, se aguanta”, sostuvo la actriz.

Después de que Niurka respondiera a los comentarios sarcásticos de José Manuel Figueroa en contra de su hijo Emilio, se le pidió a la vedette que eliminara los vídeos que subió a las redes. Sin embargo, Niurka no piensa borrar nada. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/iVPxDk6BYi — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 16, 2023

Finalmente, Niurka manifestó que tuvo que meterse con la novia de José Manuel, Marie Claire Harp, porque él en su intento de defenderla terminó atacando a su hijo.

Sin embargo, la cubana destacó que no entiende el por qué Figueroa la defiende, si ella solita se ganó a sus detractores. Y es que Niurka afirmó que la primera eliminada de La Casa de los Famosos México no es bien vista por la gente debido a que grabó en el funeral del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa.

“Te quisiste hacer el chistosito para defender a tu prometida, que también no está tan bien en la industria. Lo que hizo en el velorio del hijo de Maribel Guardia fue horrible y la gente se lo está reclamando. Entonces los dos están bien pend*#$%&”, aseveró la vedette.

Juan Osorio reacciona a la "duda" de José Manuel Figueroa sobre la paternidad de Emilio Osorio

En un encuentro con los medios de comunicación, Juan Osorio fue cuestionado sobre la polémica que desató José Manuel Figueroa al señalar que desconocía quien era el papá de Emilio Osorio, y revivir el rumor de que Bobby Larios era el progenitor del ahora participante de La Casa de los Famosos México. Una vez más el rumor de que Bobby Larios es el papá de Emilio Osorio resurgió

El productor de Televisa afirmó que no sabía nada sobre lo dicho por Figueroa, pero que, a pesar de todo, siente un gran cariño por el hijo de Joan Sebastian.

“No tengo ni idea, pero yo estimo a José Manuel Figueroa. Fui muy amigo de su papá, yo no voy a prestarme a comentar. No sé ni que dijo, ni me interesa saberlo”, externó el exesposo de Niurka Marcos.

No obstante, Juan Osorio, quien supuestamente desconocía cuáles fueron las declaraciones del también prometido de Marie Claire Harp, indicó que no está enojado por lo que dijo José Manuel y lo sigue considerando un gran amigo, pues cree que sus palabras solo fueron producto de un arrebato momentáneo.

“Jamás pensaría de un mal comentario de él hacia mí y, si lo dijo, no estaba pensando. Mi amistad con él no va a cambiar por un comentario. Si me lo dice en persona, créanme que voy a ser el primero en decirlo. Un amigo de verdad lo traes en el corazón y yo creo que José Manuel Figueroa es mi amigo”, concluyó el papá de Emilio Osorio.

Cabe destacar que pese a las declaraciones de Niurka Marcos y Juan Osorio, José Manuel Figueroa sigue sin pronunciarse.

