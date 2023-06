¿Cuál es el nombre real de Wendy Guevara de La Casa de los Famosos?

Wendy Guevara de la Casa de los Famosos México se ha vuelto una de las personalidades más aclamadas y queridas de esta nueva temporada del reality y es que su personalidad tiene cautivados a todos los televidentes. Sin embargo, tras su aparición en el programa de Televisa, muchos se han preguntado cuál es su nombre real y cómo se veía cuando era hombre.

Wendy ha sido tendencia en los últimos días por protagonizar divertidos momentos con Sergio Mayer, Apio Quijano y Poncho Denigris, además de que sorprendió al contar el abuso sexual que sufrió cuando apenas tenía 10 años, y algunas anécdotas de su difícil vida como mujer transexual.

¿Quién es Wendy Guevara de la casa de los Famosos?

Wendy Guevara es una influencer que salió a la luz en el 2017 junto a Paola Suárez tras viralizarse un video en internet, donde supuestamente estaban perdidas en un cerro.

Hoy en día se ha posicionado como uno de los habitantes favoritos en "La casa de los famosos", su carisma ha hecho reír a todos dentro del reality, incluido a Poncho de Nigris que en un principio tuvo actitudes que hicieron que los cibernautas lo tacharan de transfóbico.

Wendy ha dicho que a diferencia de otros casos, en el suyo, su preferencia sexual no se definió a raíz de un abuso, pues es consciente que desde que era niña le gustaban las muñecas y actuaba como niña, sus propios padres son testigos de ello.

El carisma de Wendy Guevera se conjuga con una imagen cada vez más femenina que ella defiende a capa y espada cuando colectivos de la comunidad LGBTTTIQ la han criticado porque no se asume como mujer, sino como mujer transexual, así lo explicó en una entrevista en el canal de YouTube "keeping up with LA DIVAZA"

"Siempre me han atacado porque siempre he dicho que yo no me considero una mujer, siempre he dicho que soy una chica transexual, y para mí una mujer es una mujer biológica que puede dar un bebé; entonces me dicen, ‘¿y las que no pueden dar?’, y les digo, no, no pueden dar, pero tienen su órgano reproductor femenino y todo por dentro".

¿Cuál es el nombre real de Wendy Guevara?

Wendy Guevara es oriunda de la ciudad de León, Guanajuato, nació el 12 de agosto de 1993 y su nombre real es Luis Carmen Guevara Venegas; gracias a Angélica Vale, Wendy Guevara adoptó el nombre de Wendy Nayeli, pues ese era el nombre del personaje de Vale en la telenovela "Amigas y rivales", donde encarnaba a una sirvienta.

"La perdida", como muchos la conocen, siempre ha sido blanco de críticas por su forma de ser y por la manera en la que ella se concibe a sí misma, sin embargo, ha pedido respeto en varias ocasiones pues es su vida y quien quiera ser parte de eso, está bien.

"Deben de respetar mi decisión si yo no me creo una mujer cien por ciento, y me gusta ser afeminada, tener pene y tener bubis, es mi rollo y deben aceptarme como yo quiero", afirmó.

Aseguró que a raíz de su postura muchas le han dicho que la consideraban un ejemplo, sin embargo, ella dice que nunca ha pretendido ser ejemplo de nada.

"Yo no soy ejemplo para nadie, no soy el kínder de la maestra Lupita, yo no estoy educando a nadie, yo hago mi contenido, echo desmadre y enseño mi vida, si quieren ver algo educativo hay páginas y canales".

Wendy Guevara es la Veneno mexicana, quedó perfecto el edit de este video con la canción de la escena de la serie donde baila en todas las etapas de su vida. Ojalá siga triunfando y tal vez en muchísimos años le hagan una serie biográfica como a la Veneno pic.twitter.com/U2cmhQLv5z — Daniel Santana (@danyelsantana) June 18, 2023

¿Cómo era Wendy Guevara de hombre? Antes y después

Wendy Guevara ha hecho un cambio radical en su físico, y es que hace unos meses la integrante de "Las perdidas" se sometió a una liposucción, pues sus brazos estaban marcados para ser intervenidos, además de que el mismo doctor le quitó parte de su quijada para hacerle las facciones más femeninas. Guevara planea, al salir de "La casa de los famosos", someterse a otra intervención para definir su figura:

"Necesito engordar otra vez para que me pongan más pierna, nalga, cadera y me voy a ver más proporcionada" expresó

Aquí te mostramos el ANTES y DESPUÉS de Wendy Guevara y cómo se veía siendo hombre antes de ser una mujer transexual.

