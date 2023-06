Anna Ferro ''responde'' a Ingrid Coronado; se niega a devolver departamento de Fer del Solar

La polémica entre Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, e Ingrid Coronado aún no acaba y parece que no llegará pronto a su fin. La maestra de yoga sigue habitando el departamento que es de los hijos de la conductora debido a un fideicomiso y del cual se niega a salir, pues sostiene que esa casa es de ella y su hija Francisca, pues así lo hubiera querido el argentino.

Hace unas semanas, Ingrid Coronado dio a conocer que Anna Ferro ni siquiera le contesta las llamadas y tras casi un año desde la muerte de Fernando del Solar, se verá obligada a iniciar un proceso legal en su contra. Ahora, la viuda del conductor le ha mandado una fuerte indirecta pero los internautas exigen que abandone dicha propiedad. Aquí los detalles.

Anna Ferro ''responde'' a Ingrid Coronado: no quiere salirse del departamento de Fernando del Solar

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que, con motivo de la celebración del día del padre, Anna Ferro decidió reconocer la labor de Fernando del Solar como papá de Paolo, Luciano y hasta su hija Francisca.

"Un hombre que por amor a ellos dejó su ego a un lado, su dolor, orgullo, quedarse en silencio por amor. Te admiro tanto y se también que no fuiste Perfecto en muchos sentidos pero si humano, si con valores, si con verdades... Gracias gracias gracias por ser un padre también para mi hija por abrazarla tan fuerte que le uniste su corazón dolido"

Sin embargo, la que debía ser una emotiva felicitación para conmemorarlo en este día tan importante, terminó siendo una indirecta para Ingrid Coronado luego de que amenazara con el proceso legal para recuperar el departamento que le pertenece a sus hijos.

Anna Ferro destacó que él lucho por su vida para estar con ellos, y que no puede entender como hay gente tan manipuladora y que opina sin conocer la realidad de la situación.

"Duele saber que exista gente que manipula los hechos , las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien o simplemente tratar de querer limpiarse sus pies para su propio beneficio sea el que fuese. Y creen que manchando tu nombre van a tener más Credito… no es así."

La viuda de Fernando del Solar explicó que hay gente que habla desde su dolor y que esa clase de personas solo saben entregar lo mismo que vivieron, dolor y carencia.

"La gente habla desde su carencia, desde su dolor. no pueden dar lo que no tienen... por eso entregan dolor y carencia".

Usuarios exigen a Anna Ferro dejar el departamento de Fernando del Solar

Pese a que la publicación ha recibido miles de "Me gusta", los comentarios no fueron tan positivos para Anna Ferro, pues internautas le están exigiendo devolver el departamento a los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar.

"Devuelve el departamento. A ti no te costó nada, no sé ni cómo te atreves a mencionar a sus hijos cuando les quitaste su patrimonio", "Mensaje pasivo- agresivo", "Hay una propiedad que no es tuya y es fruto del trabajo de alguien más", escribieron usuarios.

Ingrid Coronado está buscando la devolución del departamento en el que vive Anna Ferro pues ella y Fernando del Solar adquirieron la propiedad en conjunto para dejar económicamente protegidos a sus hijos.