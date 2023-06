Galilea Montijo confronta a un reportero que la señaló de ''quejarse'' de los medios

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo una vez más protagonizó un tenso momento aunque a diferencia de otras ocasiones no fue durante la emisión del programa Hoy ni mucho menos con sus compañeros del matutino. En esta ocasión, el "contrincante" de 'Gali' fue un reportero del programa de espectáculos Chisme No Like.

Si bien, cuando hay algún problema con un famoso, los reporteros de distintos medios suelen mostrarse solidarios con sus colegas en esta ocasión, la mayoría de los comunicadores mostraron estar del lado de la también actriz.

Galilea Montijo confronta a un reportero, ¿qué le dijo a la conductora del programa Hoy?

En conferencia de prensa, en la que se presentó a Poncho de Nigris como uno de los participantes del reality show de La Casa de los Famosos, que está por comenzar, el reportero Enrique de la Rosa, le preguntó a la también empresaria sobre su relación con la prensa.

Sin embargo, el corresponsal del programa de espectáculos Chisme No Like afirmó que Galilea siempre se queja de los reporteros. Esta comentario de inmediato creó un ambiente tenso en el lugar.

“Una pregunta para Galilea, me gustaría saber tu punto de vista 'Gali', porque he visto que te quejas mucho de los reporteros en el programa Hoy, y aquí se exhiben... nos ponen carnita para todos nosotros, para destrozarlos, para sacarles más chisme, para hacer más notas. Me gustaría saber tu participación”, comentó el comunicador.

Ante la pregunta, Galilea Montijo tratando de mantener la calma mencionó que ella no se queja, pero si no está de acuerdo, con que le pregunten cosas que divulga en Internet gente sin criterio y que solo quiere "likes".

"¿De dónde vienes? Es que estoy tratando de acordarme del personaje, ah ya no es que me quejé de todos, creo que no, me has visto, siempre digo no estoy generalizando, creo que los compañeros que están aquí siempre, que están preguntando siempre les digo oigan chavos por qué venir a preguntar algo qué dice alguien en YouTube solamente para tener más likes”, explicó la también empresaria.

La conductora del programa Hoy reiteró que ella "no se queja de los reporteros y la prensa", pero si del por qué la cuestionan de rumores que inventa alguien. Aunque Galilea destacó que ella siempre aclara lo que es mentira.

“Yo recuerdo que los reporteros de antes, los programas de antes iban a investigar si era cierto, pero el dijeron es como ‘de parte de quien viene’, pero yo no me quejo de ustedes, me quejo del porque preguntar cosas que ni siquiera salieron de los famosos, que tenemos una vida pública sí, pero cuando hay mentiras, siempre he dicho si esto no, les comparto esto”, comentó Galilea Montijo.

Finalmente, Galilea Montijo aprovechó este controversial cuestionamiento para señalar que una de las razones por las cuales actúa así (presuntamente grosera) es porque tiene que cuidar a sus hijos de las habladurías.

“Hoy en día tengo alguien a quien cuidar, tengo tres hijos y es muy difícil cuando alguien depende de ti que lee cosas que a alguien se le ocurrió decir solamente tener likes y por cobrar”, concluyó la también modelo, a quien en lugar de ser criticada, muchos reporteros respaldaron.

