Ingrid Coronado exhibe a Anna Ferro; se niega a salir del departamento de sus hijos.

A pesar de que Ingrid Coronado, exesposa del fallecido presentador Fernando del Solar, aseguró inicialmente que no quería iniciar un pleito legal con Anna Ferro, la viuda del argentino, ahora ha revelado que está considerando aplicarle el peso de la ley.

Esto se debe a que la maestra de yoga sigue viviendo en un departamento ubicado en Cuernavaca, el cual Ingrid afirma es de su propiedad y forma parte de un fideicomiso que ella y Del Solar tenían.

Ingrid Coronado muestra pruebas contra Anna Ferro; la viuda de Del Solar no desaloja la casa

La conductora desea que tanto Anna Ferro como su hija Francesca desalojen el inmueble que ocuparon junto al actor en sus últimos años de vida, sin embargo, exhibió que hasta la fecha no ha logrado contactarla, ya que ni le contesta las llamadas.

En entrevista con "Ventaneando", Ingrid Coronado, quien se casó con Fernando en 2011 y procrearon dos hijos, Luciano y Paolo, reveló que ha intentado de muchas maneras que la mujer le regrese el departamento, pero no ha tenido éxito.

"El departamento donde está ella es mío, ése está mi nombre. He intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales", expresó frente a cámaras.