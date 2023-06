Pedro Sola da entrevista, al enterarse que medio es, arremete contra él: ''Los odio''

Pedro Sola interrumpe entrevista al saber que era para Chisme No Like; revela que los odia. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Pedro Sola además de ser uno de los conductores más reconocidos del programa Ventaneando, desde hace un par de años se ha convertido en una figura del internet, pues es a través de redes sociales donde se ha mostrado más desinhibido, esto le ha ayudado a sumar seguidores.

Aunque al parecer no todo lo que sucede en las plataformas digitales es de su agrado, pues recientemente dejo ver el disgusto que le genera el programa Chisme No Like, el cual es transmitido por YouTube. En entrevista con dicho medio el apodado 'Tío Pedrito' afirmó que "los odia".

¿A Pedro Sola no le gusta la competencia? Arremete contra el programa Chisme No Like

Una vez más las controversiales declaraciones que ha hecho el conductor de TV Azteca lo han colocado en la mira.

Pedro Sola desató los comentarios por una reciente entrevista que dio a Chisme No Like

Ahora Pedro Sola generó los comentarios de los internautas luego de que se publicará la entrevista que dio a un reportero del programa de espectáculos Chisme No Like.

Y es que la reacción del Tío Pedro ha sido difícil de ignorar, pues el presentador de TV ya después de haber respondido amablemente a los cuestionamientos del reportero, de forma intempestiva interrumpió la entrevista y cambio su actitud.

El tío Pedro interrumpe entrevista al enterarse de que era para Chisme No Like

En un vídeo que ha sido publicado en el canal del programa presentado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se muestra como Sola fue cuestionado sobre distintos temas y él brinda su opinión sobre cada uno, pero cuando el reportero le pide que envíe un saludo para el programa, Pedro no solo se niega, sino que da por concluida la charla.

El conductor de Ventaneando dejó ver que le genera desagrado Chisme No Like

Debido a la forma tan abrupta en la que finaliza la plática, el reportero le insiste y es ahí cuando el Tío Pedrito arremete en contra del programa.

"¿Esto es de Chisme No Like?" responde el conductor, quien evidentemente no se había dado cuenta de que estaba siendo entrevistado por el programa que según el "odia".

"Los odio...no felicitarlos jamás...no ya no, ya no", mencionó Pedro Sola cuando el reportero le dijo a que medio pertenecía e insistía en que enviara un saludo. Cabe destacar que además de negarse a la petición del reportero el amigo de Pati Chapoy a partir de ese momento también trató de esquivarlo.

Pedro Sola afirmó que odia el programa Chisme No Like

Tras la declaración del conductor de Ventaneando, los presentadores del programa que "odia" Pedro Sola destacaron que no entendían el motivo del desgrado, pues en dicho show no habían hablado mal de él.

“Nunca nos hemos metido con él para que vean que nuestra presencia como dice Thalía: ‘nos consta que nos odian, la envidia les corroe'", expreso Ceriani.

“No te hicimos nada, solamente brillamos, te robamos las exclusivas, por guajacón de Pati Chapoy vienes a odiarnos”, comentaron los conductores del programa tras escuchar que se ganaron el odio de Pedro Sola. Los conductores de Chisme No Like señalaron no comprender porque Pedro Sola "no los quiere"

Pero para concluir con este tema Javier Ceriani y Elisa Beristain decidieron ''componerle'' de manera improvisada una sesión al estilo de Bizzarap en la que ''le tiraron" a Pedro Sola con todo lo que pudieron y luego le mandaron todo el amor y bendiciones.

