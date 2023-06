Alan Estrada, mexicano que viajó en submarino turístico del Titanic que está desaparecido

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que se informará la desaparición del submarino de la compañía OceanGate, un sumergible que llevaba a cinco turistas a conocer los restos del Titanic en las profundidades del océano Atlántico, las labores de búsqueda y rescate se implementaron rápidamente.

Tras darse a conoce esta noticia, Alan Estrada, actor, viajero y youtuber, se convirtió en tendencia de Twitter, pues sus fans recordaron que él descendió a las profundidades del Atlántico para ver el histórico barco. De igual modo, el histrión reaccionó a la desaparición del submarino.

El YouTuber Alan por el mundo viajó en el sumergible de OceanGate hace unos meses y contó su experiencia. “Mi expedición al Titanic”.

Un viaje de 250 mil dólares pic.twitter.com/q06BL48nBG — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) June 20, 2023

Así reaccionó Alan Estrada ante la desaparición del submarino turístico

Mediante redes sociales, el actor de la puesta en escena "7 veces adiós" se mostró asombrado de saber que la empresa con la que él descendió a las profundidades del Atlántico para ver los restos del Titanic,, es la misma que estaba encargada de la nave acuática extraviada.

Asimismo, el protagonista de los vídeos compartido en el canal de Youtube identificado como 'Alan por el mundo', deseó que el submarino sea hallado pronto, aunque señaló que hay posibilidades de que los turistas que descendieron para ver el histórico barco continúen vivos.

“A la madre, ya chequé y es la misma empresa con quienes lo hice. Ojalá los encuentren pronto, el submarino tiene todo para sobrevivir 5 días adentro. Al parecer está perdido en la superficie lo cual señala esperanza pues si los encuentran hay muchas posibilidades de rescate”, explicó el actor.

A la madre. Ya chequé y es la misma empresa con quienes lo hice. Ojalá los encuentren pronto, el sub tiene todo para sobrevivir 5 días adentro. uD83EuDD72 https://t.co/uf9FaMMIzt — Alan Estrada (@alan_estrada) June 19, 2023

El también creador de contenido aprovechó su experiencia para detallar un poco cómo llevar al cabo el rescate.

“Deben abrirte y es compleja esa operación. Ojalá los encuentren”, puntualizó Estrada, quien desde su experiencia indicó que no se puede salir del submarino desde adentro.

Tras la publicación de Alan Estrada sus seguidores recordaron la vez que él contó su experiencia.

El mismo. Espero lo encuentren pronto, el oxígeno dentro es limitado y el sub no puede abrirse desde dentro. https://t.co/p898PF3Zgh — Alan Estrada (@alan_estrada) June 19, 2023

Reviven la experiencia de Alan Estrada al viajar en un submarino turístico del Titanic

Hace un año, el actor compartió en su canal de YouTube su experiencia al conocer los restos del Titanic, realizando una expedición con la empresa OceanGate.

En su vídeo, Alan Estrada confesó que durante la última etapa de su viaje pasó por un momento de tensión con la empresa, al no proporcionarle el material que él mismo grabó con su cámara.

Meses después de su expedición a las profundidades del océano, Alan confesó que no volvería a arriesgar su vida:

“Es algo que ya hice, me gustó, tomé mis riesgos, estaba muy nervioso, estresado y no, no hay necesidad de regresar. Me despedí, agradecí a Dios por la experiencia, por ser una de las 200 personas que han podido bajar”.

En entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube, el creador de contenido afirmó que “estaba consciente de que aquella experiencia era muy riesgosa”, e incluso aseguró que “no hay forma de que alguien baje a rescatarte”.

Ya tenéis la respuesta a lo que ha podido ocurrir y las posibilidades de que puedan rescatarlos… #titanic #titan #oceangate pic.twitter.com/ILOmIoHteY — Marta Cadenas ?uD83DuDC2C? (@MartaCadenas) June 20, 2023

¿Quién es Alan Estrada, el mexicano que contrató un viaje en el submarino turístico del Titanic?

Hace 10 meses, el mexicano contrató un tour por los restos del Titanic y lo documentó en su canal de YouTube.

También conocido como “Alan x el Mundo”, se dedica a realizar vídeos sobre recorridos por diferentes destinos turísticos. Desde Camboya, Austria, Qatar, Jordania, Polonia, Dubaí... todo tipo de escapadas a los lugares más asombrosos de los continentes son relatadas por el joven viajero.

Alan Estrada también se desempeña como actor y se define a sí mismo como un viajero por convicción. Cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine, televisión y hasta en el mundo del doblaje.

El youtuber confesó que su primer viaje de “mochilazo” lo hizo a los 16 años rumbo a India y el Sudeste Asiático. Lo anterior fue la suficiente motivación para arrancar el proyecto “Alan por el Mundo”, el cual lleva más de 11 años.

¿Qué se sabe sobre la misión de rescate del submarino turístico del Titanic?

El pasado lunes, la Guardia Costera de Boston inició operaciones de búsqueda y rescate de un sumergible. La nave acuática se extravió al realizar un recorrido en la ruta del Titanic, el emblemático barco que se hundió en 1912.

Distintas fuentes indicaron que el sumergible perdió contacto 1 hora y 45 minutos después de su descenso la mañana del domingo 18 de junio.

De acuerdo con las autoridades, el submarino trasladaba a 5 personas al momento del siniestro. Y aunque informaron que el “Titán” cuenta con equipo necesario para supervivencia, se espera que los viajeros sean localizados a la brevedad.

Un viaje de 250.000 dólares y 96 horas de oxígeno: lo que se sabe del sumergible desaparecido en una inmersión a los restos del #Titanic



Guardacostas de EEUU y Canadá continúan con su gran operación de búsqueda. Cinco personas van a bordo del minisubmarino. /jpc pic.twitter.com/6iyCwvxV0v — DW Español (@dw_espanol) June 20, 2023

Las autoridades estadounidenses dijeron que hay dos aviones y un barco que cuentan con un equipo para buscar y detectar un submarino bajo el agua.

No obstante, este pasado lunes 19 de junio el contralmirante John Mauger dijo a los reporteros en Boston (noreste), desde donde supervisa la operación que: “trabajan muy duro” para encontrarlo, pero detalló: “es una región lejana y es complicado hacer búsquedas en una zona así”.

De igual modo, el tiempo es un factor crítico. La embarcación tiene reservas de oxígeno para un máximo de 96 horas para cinco personas, y Mauger dijo el lunes por la tarde que quedaba 70% o más de oxígeno.

Continúa la búsqueda contrarreloj del submarino desaparecido



La comunicación con la nave, que llevaba a cinco turistas a ver los restos del #Titanic, se perdió 45 minutos después de la inmersión.



Los restos del Titanic reposan a unos 3800 metros de profundidad. /jpc pic.twitter.com/N4H7G6mtKM — DW Español (@dw_espanol) June 20, 2023

Las búsquedas aéreas, que no dieron resultados en toda la jornada del lunes, fueron suspendidas por la noche, tuitearon los guardacostas estadounidenses hacia las 21H00 (01H00 GMT del martes).

Equipos de búsqueda trabajan para localizar el sumergible de OceanGate con cinco personas a bordo que desapareció de los radares poco después de emprender una expedición a los restos del Titanic pic.twitter.com/E9ajCaSYYg — RT en Español (@ActualidadRT) June 20, 2023

Te puede interesar: Desaparece un submarino que llevaba a turistas a ver los restos del Titanic