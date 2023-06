Quién es Cattriona Biñé, la representante de Yucatán en ''La Más Draga 6''

Lo que para muchos puede ser un motivo de pena o hasta vergüenza, para Efrén Peraza – mejor conocido como Cattriona Biñé- es un arma “secreta” que forma parte de su identidad para conquistar al público de “La Más Draga”, que está de regreso a la plataforma de YouTube el 22 de junio.

Quizá para muchos, la selección de Cattriona Biñé para formar parte de la sexta temporada del espectáculo drag fue tan solo mera formalidad; toda vez que en 2022 se convirtió en Reina de la Diversidad en Mérida, con tan solo unos meses de haber debutado en el medio.

“Yo empecé a ser drag, gracias a mi novio y a este programa que veía en YouTube, siempre me ha inspirado mucho todo lo que tiene que ver con competencias y así. Esta plataforma me gustó porque es mexicano, así que siempre dije: ‘Cuando yo sea drag, quiero estar en este programa’”, comparte en entrevista para el Diario.

Su sueño fue impulsado no solo por su círculo cercano, sino también por los más de 22 mil seguidores que acumula tan solo a través de Instagram, donde promueve sus espectáculos que lo mantienen con una agenda muy ocupada y que lo ha llevado a los escenarios de Culiacán, Tijuana, Ensenada, Durango e incluso a La Habana, Cuba.

No obstante, aunque fue una de las drags invitadas al final de la temporada pasada, recuerda que pese a la insistencia decidió esperar un tiempo y ganar experiencia, pero ver todo el espectáculo detrás de ese escenario, uno de los más importantes para la diversidad en México, era una motivación suficiente para casi decretar: “Sí, quiero estar ahí”.

Audiciones para "La Más Draga 6"

Recuerda que fue justamente cuando viajó a Cuba para grabar un vídeo junto a Las Perdidas (Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa) que se enteró de las audiciones, pues muchos lo etiquetaban en Instagram.

“Literal solo tenía el vestuario del vídeo y todavía me faltaba una semana para terminar, así que pensaba: ‘Ya fue’. Pero cuando regresé mi novio ya había buscado a quién me iba a grabar y a pesar de la mala señal (del internet) en Cuba, logramos ponernos de acuerdo del vestuario y el concepto que queríamos presentar”.

Aunque quiso mantener su participación en secreto, considera que su público ya se lo esperaba, pues gracias a Cattriona Biñé logró hacerse de un nombre en el espectáculo, un mundo del que ya tenía amplias tablas, pues desde muy pequeño inició su trayectoria artística en el teatro como bailarín.

¿Quién es Cattriona Biñé? El arte detrás de ser drag

Hoy, convertido también en maestro de danza en una conocida escuela de Mérida, señala que se ha sentido satisfecho de formar nuevas generaciones que cada vez son más conscientes de la diversidad, pues su alter ego como drag no es algo que oculte ni a sus alumnos o vecinos.

Incluso, admite, tiene una pequeña vecina que suele esperarle en la puerta de su casa para ver cruzar a Cattriona Biñé cuando se dirige al bar donde dará “show”.

“Para ella es como ver a un hada cruzar por la puerta de su casa y saludarla. Le encantan los vestuarios y siempre me espera para saludarme”.

Incluso admite que no suele hablar abiertamente de Cattriona con sus alumnos, pero han sido los propios padres de familia quienes en ocasiones les muestran sus vídeos: “Me encanta que tengan dudas y me pregunten, entonces lo que yo siempre intento dejarles en claro es que esto es un arte”.

“El drag cumple con muchas ramas del arte, desde la pintura hasta la danza, lleva todo el arte. Hay drag que hacen teatro e incluso hay quienes se dedican a (promover) la literatura y escriben (…) Sé que aún hay gente que no está de acuerdo y que mucha generación del pasado, de los mismos drags, no estaban dispuestos a educar a la gente sobre este arte. Creo que la clave está en aprender”.

El acento yucateco, la estrategia para ganar en "La Más Draga 6"

Sobre aquello que diferencia su arte, explica que es justamente ser consciente de su identidad como artista y yucateco, pues si algo disfruta es poder representar al Estado con su “acento”.

“Mi estrategia es mostrarle al país lo que es Cattriona y también lo que es Yucatán, porque siento que siento que es un Estado, deja tú con mucha cultura, que obviamente lo vamos a mostrar, con mucha personalidad. Lugar donde vaya un yucateco, lugar donde lo voltean a ver”.

Reconoce que si algo le ha distinguido es justamente el no avergonzarse, como se espera, de su acento yucateco: “A veces, si llevo semanas viajando y siento que se me va perdiendo (el acento), entonces empiezo como a… tiene que salir, entonces hago ‘lives’ y tengo que exagerar mi acento para que vuelva a salir”.

Este mismo orgullo yucateco espera causar en el público, pues considera que cada vez más la sociedad se va abriendo a entender y educarse sobre la diversidad, por lo que confía que “La Más Draga” será un espacio para demostrar lo hecho en Yucatán.