Talento mexicano está listo para los World Art Games

Siete pintores de 16 a 61 años representarán a México en la séptima edición de los World Art Games (WAG), conocidos como las Olimpadas del Arte, que se llevará al cabo en París, Francia del 1 al 7 de julio próximo.

La presentación de los pintores se realizó en el hotel Fiesta Americana anoche y estuvo a cargo de Malena Peón Vega, presidenta en México de los WAG.

“Estamos muy felices de ir a la séptima edición de los World Art Games, que es un festival de artes en el que se congregarán varios países”, dijo.

México ha participado en las anteriores ediciones, en las cuales los creadores se han llevado medallas de oro en fotografía y música.

Peón Vega explicó que los WAG no son una competencia, sino la unión del arte y los artistas. “Aunque empezó con la idea de Olimpíadas del Arte, los organizadores, que vienen de países socialistas, tienen un concepto diferente al capitalismo de estar en competencia, lo importante es lo que cada artista le quiera decir al mundo”.

Según indicó, cada participante presentará la mejor versión del diálogo interior que quiere darle al mundo y entre las obras hay una que expresa la cosmogonía maya y cuadros surrealistas.

Peón Vega participará con la obra “The Joy of My Life”, similar al tema de los WAG 2023, “The Joy of Life”. “Mi cuadro habla del gozo de mi vida”, aseguró la pintora, que ha participado en cinco ediciones anteriores.

Junto con ella intervendrán Jorge Pérez, Camila Herrera, Guadalupe Rivera, Vanguardia Modelos & Talentos, Carolina Barrios y Romina Alfeo. Cada uno lo hará con una obra que será exhibida en la galería Sentimiento, cerca de donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora.

Anoche, en la presentación fueron entregados los reconocimientos a los seleccionados, así como a los demás alumnos de la escuela Malena Peón Fine Arts, que celebra sus 23 años.— JORGE IVÁN CANUL EK