Zague es operado de emergencia, ¿qué le pasó?

CIUDAD DE MÉXICO.— Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, este pasado martes 20 de junio generó la preocupación de sus fans luego de compartir una fotografía en la que se mostró en la cama de un hospital. Si bien en la publicación, el también exjugdor del América se dejo ver sonriente, sus seguidores sí se alarmaron al verlo internado.

Sobre la estancia del comentarista deportivo de TV Azteca en un nosocomio de la Ciudad de México esto es lo que sabemos hasta el momento.

¿Qué le pasó a Zague? Fue operado de emergencia

Mediante su cuenta de Instagram, el exesposo de la periodista Paola Rojas, publicó una fotografía con la que confirmó su ingreso a un hospital de la CDMX.

A esta publicación y, con el fin de evitar especulaciones, Zague agregó un mensaje en el que reveló que paró en un nosocomio debido a que fue sometido a una cirugía. Sin embargo, el exfutbolista no dio mayores detalles sobre su intervención quirúrgica.

No obstante, Zague optó por agradecer por las "buenas vibras" que le enviaron; asimismo, Luis Roberto emitió un agradecimiento a todos los que estuvieron al pendiente de él.

“Banda bella, hermosa y querida. Muchísimas gracias por todas, todas buenas vibras, oraciones, bendiciones dirigidas hacía mi persona enviadas por ustedes y ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy”, inició escribiendo el exdeportista.

De igual modo, el también integrante del programa de TV Azteca, Los Protagonistas, dedicó unas palabras a los médicos que estuvieron a cargo de la operación, de la cual destacó "todo salió perfecto".

“Se trató, se intentó, pero fue inevitable no había de otra. Gracias a Dios y la capacidad de mis doctores todo salió perfecto. Todo muy bien. Más una vez más muchísimas gracias”, puntualizó Zague.

Hasta el momento, se desconoce de qué fue operado el exjugador de América, pero vale la pena recordar que hace unos días Christian Martinolli confesó que Zague sentía un dolor intenso, por lo que iba a tener que entrar al quirófano.

“Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio, que, parece que en temas de amor no está ‘jogando’ nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego, no está bien”, mencionó Martinolli hace un tiempo.

