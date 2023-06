Critican a hijastro de multimillonario atrapado en el submarino que viajaba al Titanic; asiste a concierto

EE.UU.— La noticia de que desapareció el submarino en el que fueron trasportados un grupo de turistas, quienes deseaban ver los restos del Titanic, el famoso barco que inspiró la película que lanzó a la fama internacional a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ha conmocionado al mundo.

Es por ello que varias personas dejaron ver su indignación cuando se enteraron de la despreocupación del hijastro de un tripulante desaparecido en el sumergible ''Titán''.

Hijastro de un multimillonario atrapado en el submarino que viajaba al Titanic es fuertemente criticado; asiste a un concierto

Brian Szasz, el hijastro de Hamish Harding, un multimillonario británico de 58 años de edad, quien formaba parte de la tripulación que estuvo abordo del sumergible ''Titán'' que desapareció este pasado domingo 18 de junio, mientras viajaba a las profundidades del mar para ver los restos del Titanic, ha recibido cientos de ataques, pues varias personas han críticado su actuar.

Prioridades, el hijastro de #millonario atrapado en sumergible #Titán va a #concierto de Blink-182 en medio del rescate. Si finalmente no puede hacer nada preocupándose, nada le impedía distraerse en un concierto. pic.twitter.com/JCdzpPL7vz — Laura Contreras (@LauracontrLaura) June 22, 2023

Y es que en medio de la búsqueda de su padrastro, el joven compartió una fotografía en redes sociales con la finalidad de pedir oraciones y buenos deseos para hallar con vida a Harding.

Sin embargo, Brian Szasz, poco después de su sentida publicación, en su perfil de Facebook indicó que se iba a San Diego, California, en Estados Unidos, a ver a su banda favorita: Blink-182.

El anunció del joven sobre que se iba a disfrutar de la presentación de la banda estadounidense que se hizo popular por temas como "What's My Age Again?", "All the Small Things", "I Miss You" o "Adam's Song", pese a la preocupación que el mundo entero tenía por encontrar a su padrastro y las otras personas dentro del sumergible desaparecido, se viralizó.

Hijastro de multimillonario que abordó el submarino Titán que viajaba a ver al Titanic fue a un concierto de Blink-182 en plena búsqueda del sumergible

Como era de imaginarse, el hijastro de Hamish Harding recibió una ola de críticas que lo orillaron a responder por qué actuó de tal modo. Sin embargo, su aclaratoria ante su presunta despreocupación solo generó más comentarios en su contra.

Y es que el hijastro del multimillonario británico, en su defensa señaló que su padrastro eso hubiera querido que haga, además de mencionar que la música le ayudaría a soportar el difícil momento que él y su familia se encontraban atravesando.

''Puede ser desagradable estar aquí, pero mi familia querría que estuviera en el show de Blink-182, ya que es mi banda favorita y la música me ayuda en tiempos difíciles’’, expresó el hijastro de uno de los turistas que abordaron el Titán, sumergible que desapareció el 18 y que la tarde de este 22 de junio luego de informar que el oxígeno dentro del submarino se habría agotado, se confirmó la muerte de los tripulantes.

.Este es el hijastro del millonario quien extrañamente hace dos días estaba en tremenda parranda... Mientras la Armada de Canada y el Gobierno de USA afanosos en ubicar helicópteros,pienso que ...Alguna información extra tendrá ese joven pic.twitter.com/rw5cwFaSWY — Ana J Parata R (@Anaparatainform) June 22, 2023

Cabe destacar que internautas señalaron la falta de tacto del hijastro del multimillonario como la causa de su indignación, pues el joven se fue a un concierto mientras se realizaba una búsqueda contra reloj, ya que al submarino le restaban solo 24 horas de oxígeno.

¿Quién era Hamish Harding?

El empresario británico era un multimillonario experto en exploraciones extremas. Era director general de la empresa de venta de jets privados Action Aviation, fundada en 2004. El hijastro de Hamish Harding asistió al concierto de Blink-182

Sus hazañas han quedado registradas en el libro de Récords Guinness, y entre las que destacan se puede mencionar el batir la marca de mayor tiempo en permanecer en la zona más profunda del océano (en la Fosa de las Marianas) o el registro de la circunnavegación más rápido del planeta al cruzar en avión los dos polos, tal y como informa la revista Forbes.

Además Harding fue uno de los pioneros en viajar al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos. Hamish Harding es uno de los turistas que murió en el submarino ''Titán'' que viajaba a ver el Titanic

