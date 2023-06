Hija de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, confiesa los abusos que ejerció su papá

CIUDAD DE MÉXICO.— Belá Marcovich, hija de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, decidió pronunciarse al respecto sobre la denuncia que hizo hace una semanas semanas la periodista Lydia Cacho. En entrevista, la joven detalló el calvario que vivió su mamá Gabriela, su hermano Diego y ella durante varios años a manos de su padre, quien actualmente tiene una orden de restricción para no acercarse a ellos.

Me parece importante dejar bien claro lo siguiente:

1. Deseo de corazón que Alejandro Marcovich sane del cáncer de próstata.

2. Espero que acepte atención sicológica y asuma su responsabilidad por violencia paterno-filial y de género.

Fue durante el programa Ventaneando que Belá Marcovich confesó que pese a que en los primeros años de su vida, su padre era una figura muy ausente, desde muy pequeña ella y su hermano vivieron violencia. Sin embargo, su mamá quiso que las cosas cambiaran y ahí todo se tornó peor.

La hija del músico argentino confesó que durante varios años fueron víctimas de violencia psicológica y física; comenzó con su madre y luego con ella: “Empezó a empujarla. De empujones pasó a te empujo y te jalo, y ahí que la intentó ahorcar”, explicó la joven.

Belá indicó que su mamá decidió ponerle "límites" y fue a partir de ese momento el músico "agarró odio" contra ella también. La chica señaló que cuando estaban a solas el exguitarrista de Caifanes la lastimaba.

“Hubo un momento en el que estábamos él y yo solos, y como no estaba esa persona con la que se desquitaba [su mamá], me tocó a mí. Cuando mi mamá empezó a poner límites, agarró odio”, explicó la joven violentada por su propio padre.

La hija del músico argentino, también mencionó que la violencia no solo fue física y psicológica, pues en una ocasión Alejandro Marcovich intentó estrangular a su esposa Gabriela, la mamá de la joven .

Belá explicó que por cuestiones legales tuvieron que volver a vivir todos juntos y fue ahí cuando Alejandro volvió a atacar a su exesposa, ya que intentó estrangularla.

Debido a esta situación, Belá Marcovich tomó la decisión de irse a vivir a Francia: “Yo, una vez adulta, le dije que eso no quería vivirlo y fue cuando le dije que me iba. Empezó a exigirme: ‘te vas’. Tomó un palo de escoba y me empezó a pegar. Para mí eso fue inaceptable”. Béla reveló que su mamá, hermano y ella interpusieron una demanda en contra del músico desde 2014

Sobre la información que reveló Lydia Cacho, misma en la que se dio a conocer que ella cuidaba de su padre, quien padece cáncer, la joven contó que vivió negligencia y maltrato de parte del hospital donde se encontraba Marcovich, y es que jamás quisieron conocer la denuncia que tenía en contra su padre.

“Salió que era peligroso, la relación, y yo les dije porque yo no puedo hacerme cargo, por lo que empezamos a discutir, y las enfermeras atrás, y me decían ‘vete’. Me trataron horrible. Él me decía ‘si yo quiero, te sacan a patadas’”, detalló la presunta víctima.

Finalmente, Belá Marcovich reveló que existe una denuncia contra su padre desde el 2014 por violencia intrafamiliar, por lo que ahora la familia cuenta con una orden de restricción para que el músico no pueda acercarse.

Cabe destacar que en sus redes sociales, Belá ya se había pronunciado al respecto sobre la denuncia contra su padre. De igual modo, señaló que esperaba que su caso motivará a más familiar a luchar contra la violencia domestica

"Verte en la necesidad de denunciar a tu propio padre. Cual sea su profesión. Es muy doloroso, conlleva un duelo que no le deseo a nadie", escribió a través de redes sociales la joven

"Deseo que cualquiera que se identifique conmigo y mi familia, le inspire a tener valor y le de fortaleza para alzar la voz y poner límites", agregó la hija del exguitarista de Caifanes. Gaby, exesposa de Alejandro Marcovich, explicó que dejó al músico desde el 2014 por su abusivo trato y mal carácter, mismo que le trajo problemas con Saúl Hernández.

