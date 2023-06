Caifanes enlaza a generaciones con su visita a Mérida

“Desde chavo aprendí que el amor está adentro y no afuera como dice la canción (de Caifanes), entendí que nada de afuera debe atormentar tu paz interior; para mi este concierto significa recordar, porque uno de los conciertos que más disfrute fue en Puebla, que todos bailábamos y loqueamos, quiero recordar esa experiencia”, compartió David Munkiquiol, fan del grupo.

“Nos vamos juntos es una canción muy especial para mí, me gusta la frase yo te daré mis ojos para que llores, me la quiero tatuar de hecho, siempre los veo, mi esposo es músico y nos encanta la música , euforia, la energía y con Caifanes es mejor”, dijo Erika Camacho Reyes.

Llegó el día en que los roqueros se unieron, personas de todas las edades, con playeras de alguno de los álbumes de Caifanes se desbordaron cuando las luces se apagaron y los músicos salieron a escena.

Los integrantes de la banda vistieron de negro, Saúl lució peculiares cadenas que se movían con cada remate en la guitarra, y Alfonso André, disfrutaba mover su cabellera al ritmo de la música. En el teclado, Diego Herrera invitaba al relajo y al buen ambiente. “Respirar” y “Para que no digas” puso de pie al público.

Saúl Hernández dedicó unas palabras al público: “Hagamos de este momento algo chin... raza, para que cuando nos toque ir arriba, el eterno nos reciba con los brazos abiertos, orgulloso, enamorado, feliz de que estamos en su brazos porque hicimos algo chin... en este momento”, dijo.

Entre los temas que la banda ofreció están “Miedo”, “Viento”, “La vida no es eterna”, “Dime Jaguar”, en esta última Hernández habló sobre lo importante que era dicho felino para los “dioses maya”, y para ellos, cuando se llamaban Jaguares.

“La Península es una región espectacular, única, su historia nos llevó a una etimología muy fuerte, este momento queremos compartirlo con ustedes”, expresó emocionado Saúl.

El público no dejo de brincar, bailar y cantar en ningún momento, casi no se veían personas sentadas, el buen ambiente no permitía hacerlo, sobre todo cuando se escucharon “Cuéntame” y “Ojo de venado”, pero sobre todo “Afuera” y “La célula que explota”, que prendió aún más el concierto, y no faltaron quienes tomaban fotos y vídeos para el recuerdo de esos momentos.

Incluso, la banda abrió espacio para un vídeo en pro de la lucha de las mujeres.

“Vamos a dedicar este espacio a la lucha contra los feminicidios en Yucatán, Quintana Roo y otros estados, exigimos a las autoridades que hagan frente a esta situación que ha dañado mucho al país, sobre todo a las mujeres, pedimos perdón; ni una muerta más”, dijo con voz fuerte Saúl.

En nombre de toda la banda, Hernández agradeció al publicó y a las nuevas generaciones su fidelidad a Caifanes, y como broche de oro, hijos de la banda y amigos, subieron al escenario al ritmo de “La negra Tomasa”.

“No hay brecha generacional, gracias a los papás por permitir que los niños conozcan nuestra música, que Dios los bendiga y siempre los guíe, a los que estamos más grandes, no perdamos el niño que está adentro”, concluyó Saúl.