Maribel Guardia estaría en depresión tras muerte de su hijo: ''A veces se quiebra''

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, murió el pasado mes de abril de manera repentina y a causa de un infarto al miocardio. La pérdida de su primogénito ha sacudido fuertemente a toda la familia y ahora ha sido su viuda, Imelda Garza quien confirmó que la actriz se encuentra sufriendo mucho por este triste suceso, pero se mantiene fuerte por su nieto, José Julián. Esto fue lo que dijo.

A través de una entrevista, Imelda Garza Tuñón, quien fuera la esposa de Julián Figueroa, habló sobre cómo han sobrellevado la muerte del cantante y cómo ha sido este doloroso proceso para ella, su hijo y Maribel Guardia.

La cantante afirmó que Maribel ha demostrado tener una fortaleza increíble y es el recuerdo de Juliancito, como ella le decía, lo que la motiva a seguir adelante, sin embargo, está pasando por mucho sufrimiento y tristeza, pues el dolor de perder a un hijo se le compara a ninguno otro.

De hecho, este pasado fin de semana, Maribel Guardia y su familia se fueron de viaje a la playa para poder relajarse y olvidarse de todo este dolor aunque sea por unos momentos y durante su encuentro con la prensa la actriz reveló que le ha costado mucho despedirse de su hijo, pero su trabajo la ha ayudado mucho.

Finalmente, la actriz dijo que procurará ir más seguido al tanatólogo cuando acabe con sus compromisos laborales, como el programa de cable en el que aparece, sin embargo, dijo que priorizará viajar a visitar a su mamá para "apaparacharla", pues consideró que en este momento se necesitan mucho la una a la otra.

La esposa de Julián Figueroa reveló para una famosa revista que aunque ha sido muy difícil superar la muerte del cantante, no se ha dejado caer, debido a que quiere evitar que su hijo José Julián la vea derrotada, pues considera que si la ve en un mal estado, el pequeño se sentirá contagiado por su falta de ánimos para seguir adelante.

"Estoy retomando mis actividades, precisamente, porque no quiero alterar a mi hijo, lo hago por José Julián, no quiero que cambie su vida por lo que pasó, no quiero desequilibrarlo, no le quiero hacer esto más difícil", contó