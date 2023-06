Así fue como Talina Fernández confirmó la muerte de Luis Donaldo Colosio (VÍDEO)

Talina Fernández fue una de las periodistas y presentadoras más reconocidas en todo México, y es imposible hablar de ella sin recordar el histórico momento en el que confirmó en televisión nacional la muerte de Luis Donaldo Colosio, quien en ese momento fuera candidato a la presidencia de México.

"La dama del buen decir", llamada así por su peculiar forma de contar historias y hablar frente a su público, murió este miércoles 28 de junio de 2023 a los 78 años a causa de una leucemia que deterioró gravemente su salud en menos de un mes.

Así fue como Talina Fernández confirmó la muerte de Luis Donaldo Colosio

Talina Fernández confirma muerte de Luis Donaldo Colosio

Fue el 23 de marzo de 1994 que Talina Fernández confirmó al noticiero de Jacobo Zabludovsky la muerte de Luis Donaldo Colosio durante un miting que tuvo en Baja California.

Diana Laura Rojas, esposa del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien era íntima amiga de Talina, la invitó a dicha gira debido al aprecio que le tenía.

Tras los disparos que recibió Colosio, el equipo de seguridad del político la puso a salvo junto con otras personas mientras él era trasladado al Hospital General de Tijuana para ser intervenido de manera urgente, sin embargo no pudieron salvarle la vida. El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió en medio de una multitud de gente y mientras sonaba la canción "La culebra", que se volvió muy popular tras dicho suceso.

Mientras Talina se encontraba en uno de los pasillos del hospital esperando a que le confirmaran la noticia, decidió comunicarse con Jacobo Zabludovsky para darle la noticia sobre el fallecimiento del político del PRI.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, "la dama del buen decir" narró cómo fue que vivió ese polémico momento desde el momento en el que recibió la llamada de su amiga Diana Laura.

“La esposa de Colosio me habló y me dijo: ‘Te invitamos a la gira de Luis Donaldo’. (…) Me voy a Lomas Taurinas y el director del canal me dijo ‘Que flojera’”,

De acuerdo con la exconductora de Televisa se sorprendió mucho al saber que una persona se pudo haber acercado tanto a Luis Donaldo Colosio, pues ni siquiera ella al ser cercana a su esposa pudo poder tener contacto con él durante la reunión.

“Me traté de acercar a Luis Donaldo y no me dejaron. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca porque la seguridad era extraordinaria”, continuó.

Talina comentó que ella se subió al camión junto con otros periodistas para poder salir del lugar, sin embargo, de un momento a otro entró un joven para decir que le habían disparado al candidato a la presidencia de México.

“De repente soltaron una música con un volumen y entró al camión un muchacho. Se aventó en los escalones y dijo: ‘Le dieron a Luis Donaldo’”, narró.

Talina Fernández intentó salvarle la vida a Luis Donaldo Colosio

Por otro lado, luego de llegar inmediatamente al hospital, se encontró con Diana Laura, quien en ese momento no sabía qué era lo que había pasado con exactitud ni cuál era el estado de salud de Luis Donaldo Colosio, sin embargo, un médico salió a preguntar si había algún donador de sangre para el político, por lo que fue Talina Fernández quien se ofreció.

"La dama del buen decir" asegura que un par de doctores la llevaron a un sótano y con una toalla y cloro le limpiaron el brazo para poder sacarle medio litro de sangre.