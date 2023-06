Fan de Pink le lanza a la cantante las cenizas de su mamá en pleno concierto

LONDRES.— Pink vivió un momento insólito durante su actuación en el festival British Summer Time en Londres. La cantante quedó atónita después de que una fan que asistió a su concierto en Hyde Park, Londres, Reino Unido, le lanzó al escenario una bolsa que contenía las cenizas de su mamá.

La reacción de la intérprete de "So What" ante el impactante momento que protagonizó, quedó grabado en vídeo que se ha viralizado tras circular en redes sociales.

Fan de Pink lanza cenizas de su mamá al escenario: la reacción de la cantante se viraliza

Mediante Twitter y otras redes sociales, se han compartidos distintas grabaciones en las que se muestra el momento exacto en el que Pink recibió las cenizas de una mujer fallecida, mientras interpretaba uno de sus éxitos musicales.

Wey qué random jajajaja a Pink le avientan las cenizas de un muerto y luego le dan un quesote. Dios da, dios quita. pic.twitter.com/y37ne0KYwl — Lindsay Lonjas uD83DuDC37 (@frankypanky) June 27, 2023

En uno de esos vídeos, se puede observa a la cantante recibiendo una bolsa transparente, la cual presuntamente contenía los restos cremados de la mujer; con gran asombró se dirige hacia el público para cuestionar a la persona que arrojó la bolsa: "¿Es tu madre?".

"No sé cómo sentirme sobre esto", se le escucha decir a la intérprete de "Just give me a reason" mientras muestra una expresión de asombro en la cara, y la bolsa en sus manos.

Posteriormente, la cantante de 43 años deja cuidadosamente el "obsequio" recargado sobre una de las bocinas del escenario.

Alguien le aventó las cenizas de su mamá a Pink en pleno concierto. Tampoco mamen. pic.twitter.com/SDCspQDqNF — Korno Espinosa (@korno) June 27, 2023

Tras este inusual momento, la cantante fue captada cuando se sacudía las manos (como si tratara de limpiarlas), segundos antes de continuar interpretando su canción "Just Like a Pill", pese a que aún lucía asombrada.

¿Por qué la fan de Pink le lanzó a la cantante las cenizas de su mamá en pleno concierto?

Luego de este particular incidente, un usuario de Twitter compartió la razón por la que la mujer arrojó las cenizas al escenario mientras cantaba Pink.

“Mis amigos estaban parados cerca de esta señora y la historia de fondo es conmovedora… Su madre no podía salir mucho porque estaba muy enferma cuando estaba viva, entonces esta dama lleva sus cenizas a los lugares”, contó la internauta. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado dicha versión. Fan de Pink lanza cenizas de su mamá en pleno show

¿Pink ha reaccionado al incómodo momento que vivió cuando recibió las cenizas de la mamá de una fan?

A días de lo sucedido, este pasado 27 de junio, la cantante, a través de redes sociales agradeció los elogios que recibió por el show que ofreció en Hyde Park, Londres.

Y, aunque muchos esperaban que hablara un poco más sobre la "rara" experiencia que vivió, la intérprete de "Try" no dio eco ni hizo referencia alguna sobre este peculiar momento que atravesó.

"Estas críticas son una locura. Ni siquiera sé qué decir aparte de que me siento honrada y agradecida. Me encanta hacer esto con todos ustedes. Es mi vida y mi amor y estoy más que agradecida por eso", se lee en un tuit. En su cuenta de Instagram tampoco hizo referencia al evento que vivió. Esto fue lo único que Pink dijo luego de que una fan le aventará las cenizas de su mamá al escenario

Te puede interesar: Bebe Rexha termina en el hospital tras ser golpeada con un celular en pleno concierto