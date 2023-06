''El Juego del Calamar 2'': quiénes son los nuevos protagonistas y cuándo se estrena en Netflix

Netflix finalmente confirmó que ya se encuentra trabajando en la segunda temporada de "El Juego del Calamar", que el 29 de junio tuvo su primera lectura del guión con los nuevos rotros protagonistas.

El equipo de producción, encabezado por el director Hwang Dong Hyuk, le dio la bienvenida a los nuevos actores de "El Juego del Calamar 2", además de recibir nuevamente a Lee Jung Jae (protagonista de la primera temporada), Lee Byung Hun (como el villano) y Wi Ha Joon (el policía que investiga las desapariciones).

Para los fanáticos de los dramas coreanos no fue una sorpresa el regreso de Wi Ha Joon, quien en el último episodio de la primera temporada cae por un acantilado tras recibir un disparo. Aunque se mantuvo hermético durante las presentaciones de los proyectos que continuaron al éxito de Netflix, entre los que destaca "Las Hermanas", muchos ya sospechaban que sería uno de los personajes que regresarían al "thiller".

Otro rostro conocido será el de Gong Yoo, conocido popularmente como "Mr. Cachetadas", por los memes que protagonizó tras el estreno de "El Juego del Calamar" en Netflix.

¿Quiénes son los nuevos protagonistas de "El Juego del Calamar?

Aunque aún no se conocen el nombre de los personajes, estos son los rostros que llegarán a la pantalla de Netflix en la segunda temporada de "El Juego del Calamar" y su trayectoria como artistas en Corea del Sur.

Quién es Im Siwan

Im Siwan, más conocido por su nombre artístico Siwan, es un cantante y actor de Corea del Sur, integrante de la banda ZE:A, que debutó en 2010. Entre sus trabajos previos en la actuación destacan "Triangle" y "Vida incompleta (también conocida como Misaeng)", ambas de 2014.

Quién es Kang Ha Neul

Es un actor y modelo, que además es un rostro conocido en los dramas coreanos, ya que cuenta con créditos en algunos que se han vuelto populares gracias a Netflix, tales como "Herederos" e "Insider", pero también ha participado en otros "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" y "When the Camellia Blooms".

Quién es Park Sung Hoon

Es otro veterano actor en Corea del Sur. Con 38 años de edad cuenta con créditos en varios dramas coreanos como "Black Knight: The Man Who Guards Me", "Mad Dog" y "Three Days", aunque sin duda muchos lo reconocerán por interpretar a Jeon Jae-joon, uno de los acosadores de la protagonista en "La Gloria", un thriller de Netflix que también alcanzó gran popularidad en 2023.

Quién es Yang Dong Geun

Si de veteranos con amplia trayectoria en la industria de Corea del Sur se trata, también llega para esta segunda temporada Yang Dong Geun, un actor y artista de hip-hop. Entre sus créditos destacan: "The King of Desert", "365: Repeat the Year", "My Fellow Citizens". Además, este año aparecerá en la segunda temporada del drama de suspenso "Hellbound".

También fueron confirmados como parte del elenco Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won y Kang Ae Shim. Además, un rostro que llamó la atención fue el de Choi Seung Hyun, mejor conocido como T.O.P., quien recientemente abandonó su agencia YG Entertainment, en medio de las especulaciones del regreso de BigBang, grupo de K-pop del cual es rapero.

Lee Jung Jae responde sobre la inclusión de T.O.P a "El Juego del Calamar"

Si bien Choi Seung Hyun ha protagonizado dramas coreanos como “Iris” y “I am Your Teacher”, así como las películas “Tazza: The Hidden Card” y “Commitment”; su aparición como nuevo rostro en "El Juego del Calamar", llamó la atención debido a que es conocida sus estrecha relación con el protagonista Lee Jung Jae.

No obstante, a través de su agencia de representación, Lee Jung Jae negó tener influencia en la elección del "cast": "El casting de un proyecto es competencia del director y de la productora. En particular, el actor Lee Jung Jae entiende más que nadie que debido al gran interés en 'Squid Game 2 (El Juego del Calamar)', muchos actores trabajan duro para aparecer y [los miembros del elenco] se deciden a través de la audición".

¿Cuándo se estrena "El Juego del Calamar 2"?

Netflix recién confirmó que está por iniciar las grabaciones de "El Juego del Calamar 2" en 2023, y aunque aún no hay una fecha exacta para el lanzamiento del proyecto, se sabe que llegaría en el primer trimestre de 2024.

Además, negó que por el momento exista la intención de una tercera temporada o que ésta ya se esté filmando a la par de la segunda.- Con información de Soompi en Español y AllKpop