Bellakath denuncia robo en Aeropuerto de CDMX; se quedaron con joyas y 80 mil pesos

Fue este viernes cuando la cantante e influencer Bellakath exhibió en redes sociales que víctima de robo en el aeropuerto de Ciudad de México.

Katherine Huerta, nombre real de la intérprete de "Gatita" fue captada visiblemente enojada llegando a Colima luego de su vuelo desde la capital del país, en donde denunció que abrieron su maleta y se quedaron con pertenencias de valor además de una gran cantidad de dinero en efectivo. Esto fue lo que pasó.

Bellakath denuncia robo en Aeropuerto de CDMX

Bellakath expuso a través de su cuenta de Instagram que viajó de CDMX a Colima porque tenía un compromiso laboral, sin embargo, cuando pasó a recoger su maleta se dio cuenta de estaba abierta y “navajada”. La cantante dijo que traía diversos objetos de valor, así como una cartera con una gran suma de dinero.

“Llegó mi maleta abierta aquí al aeropuerto de Colima, pero esto pasó desde el aeropuerto de la ciudad de México. Así que vamos a abrirla con algún testigo, de aquí, de la misma aerolínea, porque yo traía muchas cosas de valor… Traía mi cartera ahí con dinero… No está la cartera Gucci, traía yo en efectivo 80 mil pesos”, dijo Bellakath.

Pese a que Bellakath grabó el momento en que las autoridades revisaron que no están las pertenencias de la reguetonera, ella misma dio a conocer que la aerolínea se deslindó del presunto robo, ya que supuestamente la maleta estaba rota y abierta.

“No se van a hacer cargo de la maleta, literalmente me la voy a tener que llevar así, rota. La cartera no me importa que marca sea, pero yo tenía yo adentro dinero que íbamos a ocupar con el equipo y eso no puede estar pasando cuanto tú viajas”, agregó

Y concluyó diciendo que una vez que regresara a la ciudad, haría una rueda de prensa para dar a conocer lo que sucedió y procedería legalmente contra la aerolínea.

“Llegando a la ciudad voy a hacer una rueda de prensa… Voy a hacer también una denuncia contra la aerolínea y contra quien corresponda, porque eso no puede estar pasando...”