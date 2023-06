Eiza González revela que no tiene cirugías en el rostro; todo ha sido ''natural''

Eiza González es una de las actrices mexicanas más cotizadas y populares en la actualidad, pues está triunfando desde hace varios años en Hollywood, sin embargo, debido al gran cambio físico que ha tenido también ha sido severamente criticada, pues afirman que ha abusado de las cirugías y operaciones.

Ahora, un especialista ha exhibido a la actriz de "Baby driver" al comentar que ella afirma que no se ha hecho ningún procedimiento estético en la cara y que todo ha sido gracias a procesos naturales, lo que ha ocasionado las críticas de los internautas. Esto pasó.

Eiza González antes y después.

Eiza González ANTES y DESPUÉS; revela que no tiene operaciones en la cara

Fue el doctor Fernando Guerrero, quien estuvo en el programa de Yordi Rosado, que estaba hablando sobre las cirugías y procedimientos estéticos y puso como ejemplo a Eiza González, asegurando que ella tiene una bichetmonia bien realizada; incluso decidió mostrar el antes y después de la actriz.

Sin embargo, la mexicana decidió desmentir al cirujano: “ella me negó en una historia de Instagram que se haya hecho un procedimiento, el cual yo la ponía como uno de los principales ejemplos de cómo se puede hacer una bichectomia

Pero eso no fue todo, sino que apuntó a que en realidad su rostro solo había adelgazado: “y me contestó, me dijo: ‘sabes que, no me las quité, las bolas Bichat, mi cara adelgazó así por procesos que yo he tenido en diferentes situaciones, pero no me las he quitado”.

Asimismo, los conductores del programa le preguntaron si realmente creía que ella no se había operado, pero el doctor decidió creerle, ya que él no realizó el procedimiento: “yo no se las quité, las bolas de Bichat, entonces le creo”.

¿Qué es una bichectomia?

De acuerdo con lo que dijo el especialista en cirugía plástica, una bichectomia, supuesta operación que se habría hecho Eiza González, es una operación que consiste en quitar la grasa de las mejillas.

“es quitarnos vestigios grasos que existen en los cachetes para perfilar el rostro”.

A ello añadió que someterse a algo así no propicia que la piel se caiga o envejezca, ya que en realidad solo retiran volumen del rostro, puesto que las bolas Bichat que son retiradas solo tienen como función ayudar a succionar el pezón de nuestra madre cuando estamos en etapa de lactancia.