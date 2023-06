Incorpora al cine la visión indígena

Como si fuese un sueño, tras superar varios retos, la directora de teatro y cine Yaremi Chan Padilla vive su mejor momento y así lo compartirá con el público en el taller “Miradas cinematográficas de pueblos originarios”, que impartirá el próximo viernes 9, a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural de Mérida Olimpo.

La actividad, una revisión histórica desde la época de la Conquista hasta la actualidad, surgió en respuesta a la pregunta: “¿Cómo dialoga el cine con el pueblo maya y de América Latina?”.

“Yo les comparto una metodología e información; espero promover la producción audiovisual desde narrativas locales y fomentar la producción de cine local”, dice Yaremi.

“Les muestro una revisión histórica sobre los primeros documentales que se hicieron y luego se avanza en la línea del tiempo hasta llegar al siglo XIX”, añade.

“Si bien existen muchas maneras de hacer cine incorporando la cosmovisión y la cultura de los pueblo mexicanos, vamos a ver cómo directores de pueblos indígenas han adoptado el cine para visibilizar los problemas de sus culturas”.

Los pueblos mapuche, establecido en Argentina y Chile; kichwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, y maya de Seybaplaya, en Campeche, son algunas comunidades que se conocerán en el próximo taller.

Ganadora de apoyos para Jóvenes Creadores en 2022 y 2023, para Yaremi, originaria de Seybaplaya, no ha sido fácil salir adelante.

Los retos que ha afrontado la llevaron a reflexionar y abrazar sus orígenes, como portar el tradicional hipil.

“Cuando me mudé a la ciudad fue cuando empezaron los cuestionamientos. Me preguntaban mucho: ¿pero tú vienes de un pueblo? y ¿cómo hacen en tu pueblo para divertirse si no tienen cine? Empecé a negar mi origen, sabía que era de pueblo, pero hasta que llegué a la ciudad me di cuenta que era diferente al resto”.

“A muchos que venimos de pueblos nos han hecho sentir avergonzados, yo les digo que tomemos nuestros dolores y aceptemos sentirnos orgullos por nuestros orígenes y forma de vida”, subraya.

“Ahora puedo decir que soy una mujer maya, lo digo con orgullo. Me presenté en la Cineteca Nacional y fue un orgullo decir: ‘Soy una cineasta maya de la Península’, portando mi hipil, y decir lo orgullosa que estaba y sabiendo mi origen”.

“Me gustaría que más personas se puedan motivar. En este medio casi no hay mujeres de cine maya peninsular y a veces el camino se siente largo. Quisiera que haya más mujeres, porque es un rubro machista. A mí me han quitado la cámara y me han dicho: ‘No, porque estás joven y no tienes la experiencia’. Pero eso no me quita mi valor; lo agarro con más fuerza”, manifiesta.

Para Yaremi, su proyecto representa un gran avance para las mujeres que quieren dedicarse al cine, sobre todo porque para ella representa el valor de sus raíces.

La participación en el taller del próximo viernes es gratuita. La actividad está dirigida a personas de 12 años en adelante y el cupo máximo es de 50. Más informes al correo cultura@merida.gob.mx.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA