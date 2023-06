Exatlón México All Star. Mati Álvarez aclara si sostiene una relación con Evelyn Guijarro

Mati Álvarez aclara si existe una relación sentimental con Evelyn Guijarro de Exatlón México All Star. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Mati Álvarez estuvo de invitada en un emisión de un podcast y ahí se sinceró en cuanto a su vida sentimental, la cual ha generado muchas especulaciones. Asimismo, la exconductora del programa Venga la Alegría decidió ponerle fin a los rumores y aclaro cuál es o ha sido su relación con su compañera Evelyn Guijarro, a quien se le ha señalado como la pareja sentimental de la atleta.

Fue durante un programa del podcast Somos + Batos en el que la exconcursante de Exatlón México All Star 2023 confesó si tuvo o tiene una relación amorosa con su colega y rival en el reality deportivo.

Y es que debido a que Mati Álvarez ha sido muy sincera con respecto a sus preferencias, los conductores del podcast decidieron preguntarle abiertamente a la deportista sobre si existe alguna relación sentimental con Evelyn Guijarro.

Sin darle vueltas al asunto, la exconductora de Venga la Alegría, afirmó que no hubo "queveres".

“¿Hay ‘queveres’… Hubo? No, la neta no”, respondió Mati Álvarez de forma directa al cuestionamiento de los conductores del podcast, quienes querían develar el "misterio" en torno a su amistas, pues desde hace mucho tiempo se han generado rumores sobre un romance entre ella y Evelyn.

No obstante, aunque Mati Álvarez aclara que no existe un romance con Evelyn Guijarro, sobre el cuestionamiento de si les hubiera gustado que ambas tuvieran una relación sentimental, la atleta señaló que su exrival en Exatlón México All Star se ha convertido en una buena compañera de aventuras.

“Es que, ¿sabes qué? Es difícil tener a alguien que jale para todo, ¿sabes? De que vamos a escalar, vamos a tirarnos del paracaídas, vamos a donde sea, esa morra va, y normalmente todas las niñas son como que… Y hemos hecho buena mancuerna”, detalló la finalista de Exatlón México All Star 2023.

Mati Álvarez revela cómo le gustan las mujeres

Debido a que los conductores del podcast Somos + Batos se mostraron muy interesados en la vida sentimental de Mati Álvarez, también le preguntaron cómo deber ser o qué cualidades y características debe tener la mujer que logre conquistarla.

Ante este cuestionamiento, Mati reveló el tipo de mujer que le atrae: "Debe ser buena onda, que tengan bonita sonrisa, más altas, femeninas, con ojos grandes y bonitos..." expresó la exconductora del matutino de TV Azteca.

Cabe destacar que Mati Álvarez y Evelyn Álvarez se han hecho inseparables, pese a que suelen ser rivales dentro del reality deportivo transmitido por TV Azteca. Asimismo, su cercanía en varias ocasiones ha hecho pensar a los seguidores de ambas que entre ellas habría cabida para el romance, sin embargo, la atleta ha afirmado que solo existe una gran amistad.

Sobre su participación en Exatlón México All Star 2023, recordemos que Evelyn Guijarro fue eliminada el 16 de mayo, mientras que, Mati Álvarez llegó a la final de la competencia y aunque no resultó ganadora, es una de las participantes que acumula más triunfos en el reality deportivo. Mati Álvarez revela si existe una relación amorosa entre ella y Evelyn Álvarez

