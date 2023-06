Muere Ricardo Rocha a los 76 años; colega revela la posible causa del deceso del periodista

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Ricardo Rocha a los 76 años de edad este domingo 4 de junio fue una noticia que rápidamente se difundió en redes sociales. Por su parte, medios de comunicación, amigos y colegas de inmediato confirmaron el deceso y enviaron sus condolencias hacia la familia del periodista, locutor y también corresponsal de guerra.

No obstante, aunque se anunció el fallecimiento del también director general de la Agencia Detrás de la Noticia (DDN), no se dio a conocer la causa de su deceso, pero hace unas horas Carlos Alazraki se pronunció sobre la muerte de su colega y reveló detalles de la posible causa de muerte de quien en la actualidad conducía el programa Detrás de la Noticia, el cual se transmitía en el 104.1, de lunes a viernes.

HERMANITO RICARDO :

TE VOY A EXTRAÑAR UN CHINGO.

GRACIAS POR HABER EXISTIDO EN MI VIDA.

TE QUIERO Y TE QUERRE SIEMPRE.

DESCANSA EN PAZ.

TE LO MERECES !!!

— Carlos Alazraki (@carlosalazraki) June 4, 2023

¿De qué murió Ricardo Rocha a los 76 años?

A través de un vídeo, el también columnista Carlos Alazraki dio detalles de la posible causa de muerte de Rocha.

En su publicación además de confirmar la lamentable noticia, el periodista dejo al descubierto que Ricardo tenía una "enfermedad del hígado", la cual presuntamente habría terminado afectando su salud a tal grado de arrebatarle la vida.

¡GRACIAS POR TODO RICARDO ROCHA!

Tú último gran programa lo hiciste con nosotros: Otros Datos en @AtypicalTeve.

— Atypical TE VE (@AtypicalTeve) June 4, 2023

No obstante, Alazraki mencionó que su "hermano" murió en su casa, y aunque le causaba tristeza este suceso, comprendía que su amigo "ya está con Dios".

“Les tengo la noticia más triste de mi vida, me acaban de informar que mi hermano y amigo Ricardo Rocha ya está con Dios, fue encontrado esta mañana, dormido por sus hijos, creemos que fue por su enfermedad del hígado”, relató el también presentador de noticias.

A ese comentario añadió que todo su equipo y familia, lamentaban la triste noticia: "y se los quiero compartir en nombre de todo el personal de Atypical, de Cynthia, mío estamos muy tristes, no tenemos más que decirles, que Dios lo bendiga y que descanse en paz”.

DESCANSA EN PAZ HERMANO RICARDO ROCHA uD83DuDE4F

— Carlos Alazraki (@carlosalazraki) June 4, 2023

Por su parte, Juan Francisco Rocha, el hijo del periodista en entrevista con Grupo Fórmula habló de la salud de su padre, la cual dijo se encontraba estable, además de que recientemente fue dado de alta, debido a problemas médicos que presentó.

Al igual que Carlos Alazraki, el hijo de Ricardo Rocha señalo que el periodista tuvo problemas generados por un riñón que a su vez le causaron la anemia que padecía, pero los médicos del locutor afirmaron que se recuperaría con el paso del tiempo.

“No lo esperábamos, ni sus doctores, le dijeron que tenía un buen futuro por delante a pesar de que tuvo problemas generados por un riñón que le produjo la anemia, lo dieron de alta y nos dijeron que podíamos estar tranquilos, se iba a recuperar paulatinamente”, reveló Juan Francisco Rocha.

— Juan Rocha...Informa (@JRochaInforma) June 4, 2023

De igual manera, Juan Francisco habló sobre las últimas horas del conductor del programa Detrás de la Noticia. Fue así como reveló el joven que el sábado 3 de junio estaban organizando un viaje familiar a Acapulco, por la cual tuvieron una pequeña discusión que no pasó a mayores.

“Déjame decirte que tuve una discusión cariñosa con mi padre, porque nos estábamos poniendo de acuerdo para irnos de vacaciones en familia a Acapulco, y quiero quedarme con eso, incluso ‘le dije me desesperas’ y no me arrepiento porque era una forma cariñosa, de alguien que quería controlarlo todo, porque haríamos un viaje familiar y esto fue apenas hace unas horas, imagínate como me siento”, comentó el hijo del corresponsal de guerra, quien admitió aún no puede creer la muerte de su padre “no he terminado de digerirla te lo digo sinceramente”.

.@JRochaInforma detalla cómo fueron las últimas horas de vida de su padre, Ricardo Rocha (@RicardoRocha_Mx): "No he terminado de digerir la noticia. Ayer nos estábamos poniendo de acuerdo para nuestras próximas vacaciones, quiero quedarme con eso". #FórmulaNoticias

