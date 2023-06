Corona Capital 2023: Origen; fechas; artistas invitados; precios de boletos y preventa

La espera terminó para los fanáticos del Corona Capital. Por fin se dio a conocer los artistas para el evento, las fechas y los precios que tendrán que pagar los asistentes de este magnoevento. Entre los artistas para esta edición de tres días de música destacan The Cure, al britpop de Blur, Pulp y Noel Gallagher's High Flying Birds (exOasis)y Alanis Morissette por mencionar algunos. Conoce aquí todos los detalles

Fechas del Corona Capital 2023

El Corona Capital 2023 se llevará al cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Precio de los boletos para el Corona Capital 2023

La preventa Banamex para el cotizado festival arrancará este 9 de junio a través de la página de TicketMaster, mientras que la venta al público general iniciará un día después. Aunque aún los precios no están confirmados, se estima que en la fase uno estos serán algunos de los rangos:

Abono general de 4 a 5 mil pesos

Abono Comfort de alrededor de 7 mil pesos

Abono plus en cerca de 9 mil 700 pesos

Abono área club que se podría cotizar hasta en 36 mil pesos.



Artistas en el Corona Capital 2023}

Cartelera Corona Capital 2023

Aunque los headliners del Corona Capital provocaron reacciones mixtas en redes sociales, lo cierto es que muchos fans se dijeron ansiosos por la edición. Al mismo tiempo, los organizadores compartieron un video del que será el escenario en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México. Y con ello, desataron numerosas expectativas para quienes disfrutan del festival.

En cada uno de los tres días del festival se presentarán diferentes agrupaciones, tal como se ha establecido desde ediciones anteriores:

Viernes 17: Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Alvvays, Automatic, Belako, Boywithuke, Brittany Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and the Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kennyhoopla, Mild Minds, Mother Mother, Muna, Orion Sun, Phoenix, Roosevelt, Sampa the Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Unknown Mortal Orchestra y Yard Act.

Sábado 18: Blur, The Black Keys, Thirty seconds to mars, Alice Ivy, Atarashi Gakko!, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronomy, Nation of Language, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebecca Black y Tessa Violet.

Domingo 19: The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Grace Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Lumineers, Nai Palm, NF, Noel Gallagher's High Flying Birds, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sad y Zhu. La preventa del Corona Capital 2023 para clientes Citibanamex comenzará el 9 de junio a las 14:00 horas. Mientras que la venta general se habilitará desde el 10 de junio en la taquilla del Palacio de los Deportes y a través de la plataforma Ticketmaster.

Ediciones anteriores del Corona Capital

En 2010 se llevó a cabo el primer Corona Capital. Armando Calvillo, director de Mercadotecnia de OCESA, dio origen al festival de música con la intención de reunir a los grupos más importantes del rock. En aquel entonces Pixies e Interpol ofrecerían un par de conciertos el mismo fin de semana en la CDMX. Por lo que Calvillo decidió que sería una buena idea conjuntar a las bandas, y así nació el festival.

La organización estableció una alianza con la cervecera Corona, convirtiéndose en su primer patrocinador. Desde entonces, año tras año se realiza con todo tipo de géneros musicales.

Hasta el momento se contabilizan 12 ediciones del Corona Capital. Con la excepción del año 2020 y 2021, cuando se presentó la pandemia por Covid 19 y los eventos masivos fueron suspendidos.

¿Cuáles son los Corona Capital más gustados?

-Corona Capital 2010. El festival inició con el pie derecho gracias a una mezcla de artistas internacionales y latinos, como Pixies, Interpol, Regina Spektor, James, White Lies, She’s A Tease, Chikita Violenta, Rey Pila y 60 Tigres.

-Corona Capital 2015. En dicha edición la música electrónica se apoderó del evento como nunca se había visto. Calvin Harris, The Libertines, Muse, Pixies, Mew, Ratatat, Fat Boy Slim y Father John Misty pusieron a vibrar a la Ciudad de México.

-Corona Capital 2019. Durante este año, la organización apostó por artistas que se encontraban liderando las listas de reproducción de plataformas digitales. Lo sorprendente de la edición es que trajo consigo una variedad de artistas, desde Travis, The Raconteurs, The B-52’s, Cat Power, Broken Social Scene, Weezer, Franz Ferdinand y Keane.

-Corona Capital 2021. La suspensión de eventos masivos supuso un gran reto durante la época de post pandemia. Para retomar los festejos por la primera década, la organización echó la casa por la ventana con Tame Impala, The Whitest Boy Alive, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, Dayglow y Alfie Templeman.