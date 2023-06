Peso Pluma, en la mira de críticos por su música

Peso Pluma mandó un contundente mensaje a los padres de familia que permiten que sus hijos escuchen corridos tumbados como los que él hace y los tachó de irresponsables.

Las declaraciones del cantante mexicano aparentemente llegan días después de que Jerik, un niño de 11 años, se quitara la vida en Coahuila porque no lo dejaban escuchar al cantante.

A través de sus redes sociales, Peso Pluma compartió una imagen en la que mostraba su postura diciendo que cada padre de familia debería ser responsable de la educación de sus hijos y no culpar a otros.

Al parecer tales declaraciones fueron retomadas de una entrevista que hizo hace siete meses para el programa “Soy grupero” en la que habló sobre sus inicios.

El cantante también recordó que, desde que era un niño, escuchaba corridos, debido a que era la música que sus tíos, y su familia en general consumían y rememoró que una de las canciones que más lo influyó, cuando tenía apenas 10 años, fue “El encuentro” de la banda “Alegres del barranco”.

Jerick se suicidó luego que sus padres le prohibieran escuchar a Peso Pluma. Tras una discusión, le quitaron el celular, sin embargo, el niño de 11 años tomó la decisión de quitarse la vida. La Fiscalía de Coahuila informó que en una nota, el niño pidió no culpar a nadie. Además, Jerick señaló que estaba enojado porque no lo aceptaban como era, no le permitían escuchar la música de su ídolo.