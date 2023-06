Rachel Valdés no es la causa de la depresión de Alejandro Sanz

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—A Alejandro Sanz no le gustó lo que se dijo sobre su expareja Rachel Valdés, algunos medios y fans la criticaron al darse a conocer que tras tres años habían terminado la relación cuando el cantante está pasando por un mal momento de depresión, sin embargo, el intérprete de “Corazón partío” aclaró la situación.

Sanz, de 53 años, llevaba tres años con su novia Rachel Valdés, una artista visual contemporánea de origen cubano, vivían juntos en Somosaguas, una de las áreas residenciales más exclusivas de España.

Sin embargo el “desgaste en la convivencia”, según señala El Mundo, habrían obligado al cantante a terminar con la relación.

Este medio reporta que días antes de que Sanz escribiera el primer mensaje depresivo que alertó a sus seguidores, su novia Rachel Valdés se fue de la casa con sus cosas, pues la propiedad es del artista español; en redes sociales aún tienen fotos juntos, aunque Rachel sólo tiene una antigua del cumpleaños de Sanz, en la que le escribió: “Hoy en tu día, quiero desearte lo mejor y más bello de este mundo. Decirte que es hermoso compartir la vida juntos. Gracias por tanto amor”.

Tras los ataques que ha recibido Rachel, Alejandro Sanz salió a su defensa y la deslindó de su estado de ánimo depresivo, aseguró que ella no tiene nada que ver e incluso halagó la mujer que es. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”.