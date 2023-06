Exhiben a conductor de Venga la Alegría; estaría molesto e incómodo con la presencia de Luz Elena

CIUDAD DE MÉXICO.— En la emisión del pasado lunes 5 de junio se unieron al elenco del programa Venga la Alegría tres nuevos conductores, pero al parecer, la llegada de los nuevos presentadores de TV no fue del agrado del elenco ya existente.

En redes sociales, se comentó sobre la presunta molestia que externó el conductor Ricardo Casares, quien fue captado mostrando su incomodidad ante la presencia de Luz Elena.

Exhiben a conductor de Venga la Alegría molesto con la presencia de Luz Elena Gónzález

Luz Elena González, Kike Myagoitia y Jimena Longoria se unieron al elenco del matutino de TV Azteca como parte de los nuevos cambios por los que sigue atravesando el programa con la finalidad de mejor el rating.

Conductor de VLA molesto con la presencia de Luz Elena

Pero la presencia de los nuevos presentadores no sería del completo agrado del resto de los conductores de TV.

Prueba de ello habría sido la "molestia" que evidenció Ricardo Casares, quien en la sección de espectáculos que liderea en compañía de Flor Rubio, no pudo ocultar su incomodidad cuando Luz Elena González intervino.

En un vídeo que circula en redes sociales se puede ver como Flor Rubio y Ricardo Casares se encontraban debatiendo sobre el tema de la prueba de ADN que Brenda, la esposa de Mario Bezares mostró para demostrar que Alan es hijo del apodado 'Mayito' y no de Paco Stanely como se ha rumoreado por muchos años.

Ricardo Casares no pudo evitar su expresión de disgusto ante la presencia de la actriz

Sin embargo, mientras los conductores hablaban de ese tema, Luz Elena y Mauricio Barcelata se integraron a la escena. La exactriz de Televisa al incorporarse de inmediato emitió su opinión y fue en este momento que Casares mostró su molestia, pues al parecer a Ricardo no le pareció que la también modelo anunció su llegada de una manera un tanto escandalosa.

“Llámele... ¡Buenos días a todos! Perdóneme, yo pasé como Pedro por mi casa, perdón Ricardo, Florcita”, dijo Luz Elena causando que Ricardo pusiera una cara de incomodidad y desapruebo que fue evidente. Luz Elena también se habría dado cuenta del gesto de molestia que expreso Ricardo Casares

Incluso, Luz Elena González se habría dado cuenta y por ello decidió tocarle la mano, pero él solo asintió con la cabeza ante sus disculpas.

¡Brenda Bezares compartió un comunicado donde demuestra que su hijo es de Mario Bezares y no de Paco Stanley como se rumoró hace unos años! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA #SientoQueEsteDía pic.twitter.com/LswDNsGO5N — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 8, 2023

Pero Ricardo Casares no sería el único que no está del todo contento con la llegada de los nuevos conductores de TV a Venga la Alegría, también Flor Rubio.

¿Flor Rubio manda indirecta a Jimena Longoria?

En la emisión del pasado 8 de junio Ricardo Casares y Flor Rubió debatieron las declaraciones de Daniela Castro, quien mencionó que en la actualidad los influencers saltan a otros medios sin talento y solamente por el número de seguidores que tienen.

A esta opinión Flor dijo estar completamente de acuerdo con la actriz: “Ella se refiera hoy en día a lo que sucede de que por tener muchos seguidores y porque de pronto tienes un éxito inusitado en redes sociales, tienes más oportunidades que mucha gente que tiene años trabajando...”, explicó la periodista de espectáculos.

De igual modo, la también locutora añadió “lo hemos visto cuando migran de un medio a otro finalmente no funciona, porque no hay trabajo detrás, no hay experiencia, no hay kilometraje”.

No obstante, para algunos internautas el comentario de Flor Rubio les pareció más una indirecta a Jimena Longoria que un punto a destacar puesto en la mesa por la actriz Daniela Castro.

Recordemos que Jimena es una influencer regiomontana que tal y como lo mencionaron los conductores del matutino saltó de un medio a otro sin experiencia en la conducción.

