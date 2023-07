Sergio Mayer llama ''pend#$%'' a Adela Micha, la periodista le responde

CIUDAD DE MÉXICO.— El programa de La Casa de los Famosos México ha sorprendido a los televidentes mexicanos, pues varios no imaginaron ver conviviendo tanto a Sergio Mayer con Wendy Guevara, quien antes de participar en el reality show era una desconocida para algunos, pero a poco más de un mes de haber iniciado la emisión, se ha convertido en la favorita.

Y es que parte de la empatía que la influencer transexual ha despertado en la audiencia, ha sido por las experiencias que ha vivido y que le ha narrado al exGaribaldi y el resto de los concursantes. Es precisamente en una de esas pláticas que, Wendy le contó a Mayer que trabajo un tiempo para Adela Micha. Tras esta "revelación Sergio insultó a la periodista.

''Las Perdidas" grupo al que pertenece Wendy Guevara trabajó para Adela Micha

¿Qué le dijo Sergio Mayer a Adela Micha? ¿Wendy Guevara provocó que el actor insultará a la periodista?

En una plática entre la también integrante de "Las Perdidas" y el actor de la telenovela "La fea más bella", Wendy Guevara recordó cuando estuvo trabajando para Adela Micha en un programa que era transmitido por el canal de YouTube de La Saga, el cual es propiedad de la periodista.

En los comentarios que la creadora de contenido hizo, uno atrapó la atención del también político, pues consideró "injusto" que la expresentadora de noticias de Televisa no le pagará a su ahora "hija" (como se refiere a Wendy dentro de La Casa de los Famosos México).

Pero el disgusto de Sergio Mayer ante lo que le contó la influencer trans, detonó en el que histrión insultará a la también locutora. Fue así como el exGaribaldi llamó “pend#$%&*…” a Adela Micha por haber contratado a ''Las Pérdidas'' para su canal de YouTube.

Como era de imaginarse, esta conversación se viralizó en TikTok y otras redes sociales, por lo que la periodista terminó enterándose que el también empresario la agredió verbalmente.

Adela Micha le responde a Sergio Mayer por llamarla “pend%$#*” en La Casa de los Famosos México

En una emisión del programa Me lo dijo Adela, la exconductora del reality show Big Brother reaccionó al insulto que Sergio Mayer expresó en su contra.

La propia Adela Micha reveló que ya no le puede pagar a Wendy Guevera por eso ya no trabajarán juntas

Adela Micha inició recordando la veces que ha sido invitado a su programa de YouTube, La Saga. Partiendo de la idea de que lo conoce y se lleva con él, quiso aclarar lo que Wendy Guevara de "Las Perdidas" confesó. Sobre este tema, la periodista indicó que es sí le pagaba a la influencer trans y sus amigas, incluso afirmó tener los contratos.

Sin embargo, manifestó que recientemente dijo que el programa que conducían "Las Perdidas" (Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly Irena, 'La más preciosa'), podría no continuar, pues ahora la integrante de La Casa de los Famosos cobra más y ya no le alcanza para pagarle.

“Luego ya salieron a decir que no les pagué, ahí tengo el contrato a mí enseñaron creo que Susan me lo enseñó ayer. Además lo que dije es que se lo merece, pero no lo puedo pagar y lo que dije es que va salir costando mucho más cara y qué bueno para ella que le vaya muy bien, yo personalmente no lo puedo pagar”, explicó Adela sobre Wendy, quien ahora cobra más pues su popularidad aumentó gracias al reality show de Televisa. Adela Micha afirmó que Sergio Mayer no quiso decir lo que dijo

En cuanto a la ofensa de Sergio Mayer, para sorpresa de muchos, Adela respondió muy pacíficamente. Incluso dejó entre ver que el actor se "confundió" y en realidad quiso decir otra cosa. La periodista señaló que quizás sacaron de contexto las palabras del exGaribaldi.

“A mí me cae bien y me encanta su esposa, la adoro con todo mi corazón. Me cae bien y nos escribimos mucho y él seguramente piensa que no soy nada pend#$%&… por eso lo dijo”, comentó Adela a pesar del insulto que Mayer emitió en su contra y todo lo que había hablado de ella.

Sin embargo, Maca Carriedo salió en defensa de Adela al señalar que Sergio Mayer quizás se encontraba molesto porque 'La Micha' no le ha ofrecido un programa en La Saga como lo hizo con Wendy Guevara.

Te puede interesar: Adela Micha hace llorar a Ferka en pleno programa en vivo, ¿la va a despedir?