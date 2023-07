Exconductor de Venga la alegría luce un aspecto físico diferente, le llueven las críticas

MIAMI.— Una vez más, William Valdés ha explotado en redes sociales luego de recibir comentarios negativos sobre cómo luce actualmente.

El exconductor de Venga la Alegría que en 2022 salió del matutino para incursionar en otros proyectos que le permitieran un crecimiento, nuevamente arremetió contra quienes señalaron que desde que dejó el matutino de TV Azteca su carrera, y ahora su físico, se han venido abajo.

Fue mediante su cuenta de Instagram que, el cubano compartió una fotografía con la que expresó lo agradecido que estaba por el apoyo de la gente.

Sin embargo, esta publicación se convirtió en blanco de críticas, pues detractores del expresentador de VLA destacaron su notable aumento de peso, y también aprovecharon para recordarle su "fracaso" tras haber sido despedido del matutino de TV Azteca.

Aunque Valdés admitió que subió de peso, pues está dedicado a ser “feliz”, subrayó que las críticas lo tienen sin cuidado, pero William decidió responderle a todos los usuarios que lo criticaron por no tener un cuerpo esbelto.

“Ayer que subí una foto, muchos pasaron a tratar de hacerme ‘bullying’ con que tengo panza. ¡Si tengo panza y es porque quiero! Déjenme decirles que si me he descuidado, pero sus ofensas, el hate, o el bullying no hará ningún tipo de reacción en mí”, escribió el cubano.

Y advirtió: “Yo decido cuando regreso a tener un ‘cuerpo bonito’ según muchos. Tener un cuerpo bonito nunca ha sido mi objetivo, hay otras cosas que valen más la pena”.

¿Qué ha sido de William Valdés luego de dejar Venga la Alegría?

La salida de William Valdés del programa Venga la Alegría, como él mismo ha revelado, no se dio en los mejores términos.

Incluso en una entrevista con Adela Micha confesó que no le informaron de su salida y ningún directivo le habló de su despido, pero él era consciente de que “no iba a trascender” su carrera dentro del matutino, por ello también no se opuso al despido. Desde su salida del matutino de TV Azteca, William Valdés ha tenido un notable cambio físico

Sin embargo, tras dejar el matutino de la televisora del Ajusco, permaneció mucho tiempo sin trabajo tanto en México como en Estados Unidos, que es donde radica.

No obstante, el cubano poco a poco está retomando su carrera y teniendo más presencia en los medios. Ahora además de tener algunas apariciones en el programa Despierta América, también está presentando su obra ''La capa'' y desde el pasado mes de abril anunció que se preparando su podcast ''Hola, Hello''.

