Karely Ruiz antes y después de su transformación; así lucía sin operaciones

En la actualidad, Karely Ruiz es considerada como una de las influencers mexicanas más importantes debido a su contenido en una conocida plataforma para adultos así como alguna que otra polémica en la que se ha visto envuelta.

Sin embargo, no siempre fue así, pues hasta hace unos años la regiomontana era una joven que vivía al día, incluso en alguna ocasión ha contado que solventaba sus gastos vendiendo dulces en un puesto. Pero las cirugías a las que se sometió le ayudaron a convertirse en la principal modelo mexicana de OnlyFans.

En redes sociales, Karely Ruiz ha ido mostrando fotos de su pasado y antes de las operaciones

Aunque su éxito también se lo atribuye a que siempre se ha mostrado tal y cómo es, y nunca ha negado que se ha sometido a varias cirugías para lucir como se ve ahora.

Incluso en distintas ocasiones ha publicado fotografías en las que muestra su radical cambio, dejando ver cómo se veía antes y después de operarse.

Así lucía Karely Ruiz antes de su transformación y sin operarse

La modelo 22 años de edad, en algunas entrevistas se ha sincerado sobre su apariencia física, pues en las primeras imágenes que la joven compartió al inicio de su cuenta de Instagram se puede notar el radical cambio por el que ha atravesado.

¿Cómo era Karely Ruiz antes de las cirugías?

De igual modo, ella ha dicho que antes de unirse a OF (una plataforma que le permitió aumentar sus ingresos con fotografías y videos a través de suscripciones), vio viable construir una carrera como conductora y modelo.

Fue así como decidió someterse a varias cirugías estéticas para poder verse como ella quería y mejorar su autoestima. La primera intervención quirúrgica que se hizo fue una liposucción.

Así lucía Karely Ruiz antes de las operaciones estéticas

¿Cuántas operaciones tiene Karely Ruiz?

Karely Ruiz también ha mencionado que antes de las operaciones era bonita a su manera, e incluso le “gustaba mucho su cuerpo natural”, pero al iniciar en la televisión se dio cuenta de que “todas están operadas”.

“Quería mejorar mi autoestima. No estaba mal natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: '¿por qué yo no?'. Mi cuerpo natural me gustaba mucho, pero si dije, unos arreglitos no me caen nada mal y me ayudaron. No nada más es de operarte, también es de cuidarte, mantenerte, ejercicio, comer... ”, declaró para Rayos X Podcast. ¿Cómo lucía Karely Ruiz antes?

Posteriormente, y sin aún convertirse en una famosa modelo de una página de suscripción decidió realizarse una rinoplastia.

Sobre este cambio, la influencer ha confesado que, aunque consideraba que su nariz era bonita, decidió cambiar su forma porque quería hacerla un poco más delgada y respingada.

¿Cómo era Karely Ruiz antes de las cirugías?

Y es que ahora quizás resulta difícil imaginar a Karely Ruiz luciendo un aspecto más común, es decir, con unos senos varias tallas menos que como luce actualmente. Karely Ruiz: Fotos de su transformación; el antes y después

Es precisamente esta zona de su cuerpo la que decidió modificarse tras ver los buenos resultados de sus dos operaciones estéticas anteriores.

En entrevista con Rayan Hoffman, la modelo e influencia mencionó que decidió aumentar el tamaño de sus senos porque adelgazó demasiado y el volumen de éstos disminuyó

Esta transformación en su apariencia física le costó alrededor de 60 mil pesos, y en dicha plática quiso revelar el monto para destacar que, su antes y después para lucir como ahora ha implicado una inversión de tiempo y sobre todo dinero. Karely Ruiz y su transformación radical

Durante la entrevista antes mencionada, la regiomontana hizo énfasis en que todas las decisiones que tomó sobre su transformación física partieron de su deseo por verse como quería, y puntualizó que no ha sido nada fácil conservar sus medidas, pues está conscientes de que mantenerse así dependen de una buena alimentación y rutina de ejercicio.

Según la propia Karely Ruiz, solo tiene tres operaciones y nada más, pero no descarta volver a hacerse una cirugía estética, aunque por el momento se siente a gusto con su físico. Karley Ruiz ha causado revuelo con sus fotos de antes de estar operada

Así se veía Karely cuando era joven y tenía problemas de alopecia

Aunque sus seguidores están acostumbrados a ver a una Karely Ruiz sensual, en Instagram la modelo ha causado revuelo con sus fotos antes de sus cirugías. Una en la que mostró cómo se veía antes de convertirse en la estrella de OF, y con tan solo 17 años de edad, generó gran asombró.

Y es que tras esta publicación, varios internautas señalaron que se veía bien, incluso mejor que ahora, y eso que en la imagen luce con menos curva, pero manteniendo ese cuerpo llamativo que la caracteriza. La regiomontana ha admitido que le gustaba su físico pero decidió hacerse una "arreglitos" que le favorecieron

Aunque entre las fotos de antes y después de su radical transformación, una en la que luce cabello corto desato los comentarios. Sobre esta instantánea, la influencer indicó que aquel corte se debió a una etapa muy difícil en la que sufrió de alopecia.

La regiomontana se sinceró y confesó que se le caía el pelo, asimismo, Karely Ruiz externó que los motivos de su enfermedad eran que estaba sometida a mucho estrés.

Pero para demostrar que podía seguir intentando construir una carrera basada en la verdad, decidió compartir fotos en las que se le ve con el cabello corto. Karely Ruiz así quedó antes y después de operarse

Con el paso del tiempo fue mostrando cómo se "recuperó" de dicha enfermedad; y ahora que al parecer su alopecia está controlada, presume su larga cabellera.

¿Cuánto gana Karely Ruiz con sus fotos y vídeos?

La modelo nacida el 28 de octubre del 2000 en Monterrey, Nuevo León, dio el gran salto de subir fotos en redes sociales como Facebook e Instagram, a una plataforma de suscripción. Esta decisión cambiaría su vida, pues a sus 22 años recibe grandes ganancias. Karely Ruiz se sometió a varios procedimientos estéticos para conseguir su figura de impacto

Y es que, de acuerdo con la regiomontana, el monto aproximado de sus ganancias al mes, asciende a 100 mil pesos, de los cuales el 80 por ciento se lo da a sus padres, mientras que ella solo se queda con el otro 20, según lo dicho en una entrevista con Alejandro Villanueva Madness.

Aunque en distintos portales se ha reportado que, la modelo confesó que producto de las suscripciones con las que cuenta en la plataforma OF, se lleva un aproximado 160 mil dólares al mes, es decir, casi 3.2 millones de pesos.

Karely Ruiz ha señalado en entrevistas que tiene alrededor de 10 mil seguidores en Only, y cada uno paga 16 dólares al mes (aproximadamente 320 pesos) por ver su contenido. La influencer ha compartido fotos en las que muestra cómo se veía antes

Es por esta razón que, la influencer se ha dicho muy orgullosa de dedicarse a compartir fotos y vídeos en los que aparece en poses sugerentes, pues gracias a eso ha logrado sacar de trabajar a sus papás y mejorar su estilo de vida.

Pero ella en diversas ocasiones, ha demostrado que sigue con “los pies en la tierra”, y que está agradecida con su público, por ello regala operaciones estéticas a sus fans; aunque en realidad solo le ha cumplido el sueño a una.

En una plática con Roberto Martínez, la modelo explicó que decidió regalar una operación estética a sus fans porque empatiza con ellas y quiere compartir un poco de todo lo que ha ganado con su trabajo.

“Cuando yo llegué a cinco millones (de seguidores) yo dije: ‘Las chavas se lo merecen porque siempre han sido muy frecuentes. Les voy a regalar una lipo’. Hablé con mi cirujano y se hizo viral… Diario recibo mensajes de ‘quiero estar como tú' pero no puedo operar a todo mundo, mínimo a una”, detalló la joven. Han sido varias las operaciones estéticas que se realizó antes de convertirse en una famosa modelo

Cabe destacar que, aunque “se inició” en OF, luego de que una amiga le sugirió crear un perfil en la plataforma, la modelo ha hablado de su posible retiro, aunque considera que eso no disminuirá su popularidad y ganancias, ya que seguirá intentando hacer una carrera en el medio del espectáculo.

Además, la regiomontana ha señalado que podrá dejar la página que la convirtió en la modelo mejor pagada de todo México, pero detalló que no piensa alejarse de las redes sociales, pues también debe su éxito y fortuna a ellas. La regiomontana afirma que por ahora no se someterá a una operación quirúrgica pues está a gusto con su transformación

Y es que Karely Ruiz terminó admitiendo que también monetiza con su página de Facebook e Instagram, y en TikTok aunque le han eliminado cuentas “con muchos millones de seguidores”, ella sigue activa en dicha red social y las distintas que hay.

