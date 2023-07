Yuri cumple 45 años de carrera con nuevos retos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—“Soy una mujer líder, una mujer colérica, dicen que los coléricos tenemos la piel de rinoceronte, duros de penetrar”, afirma Yuri.

La cantante de 59 años de edad acepta que, con 45 años de carrera, aprendió a forjar una personalidad fuerte, pues aunque se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más famosas, también ha recibido golpes que ha logrado superar.

La intérprete de “Maldita primavera” fue pionera en varios premios de la industria, como recibir el primer Disco de Oro de una mujer latina en Europa y la primera Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, esos logros hoy le dan la valentía para ser ejemplo, asegura.

“Un líder aguanta, el líder está adelante, no atrás en una guerra”, señala.

“Mi mamá era la que siempre me decía: ‘levántate’, me repetía que no me tenía que quedar abajo: ‘sí, se vale, pero quédate un ratito y no para siempre’; ella me enseñó a guerrear”.

Aun con fama y grandes logros, la veracruzana no se ha librado de críticas. En los últimos años ha sido señalada de homofóbica y antifeminista, algo que ha negado, pero a la vez ha aprendido a que no le afecte.

“Es muy difícil que en esta época me lleguen a matar, que me orillen a cerrar mis redes sociales o que me crea tantas cosas. Creo que si hubiera habido redes sociales en los 80, quizá sí me retiro, porque yo era menos fuerte, pero ahora soy una guerrera, no me asustan tan fácil”.

De ese recorrido habla su nueva canción, “Euforia”, un tema electrónico que se acompaña de un vídeo donde no sólo aparece rodeada de banderas LGBTQ+, sino que también se viste y marcha como un soldado.

“No tengo filtro, soy jarocha y no digo las cosas para herir, sino porque soy muy neta, pero ahora todo es tan intolerante que no puedes decir: ‘estoy gorda’, porque eres gordofóbica, o si mato a una cucaracha me reclaman porque maté a una creación de Dios”.

Con esa transparencia ha creado su nueva música, en la que incluye el disco de colaboraciones “Celebrando a una leyenda”, que para ella también significa un regreso triunfante tras la pandemia, en la que se contagió de Covid-19, pero sobre todo a las secuelas, como cansancio y pérdida de cabello.

La intérprete se presentará el 27 de agosto en el Auditorio Nacional con un show completamente nuevo, con vestuario creado para presentar su faceta actual, en la que además de cantar temas clásicos como “El apagón” y “Es ella más que yo”, interpretará nueva música.