Conductor de ''Hoy'' estaría en clínica de rehabilitación por fuerte recaída en adicciones

Ha salido a la luz que un famoso conductor de Hoy recayó en su adicción al alcohol y otras sustancias y ahora se encuentra internado en una clínica de rehabilitación, pues no solo su familia decidió intervenir sino que aparentemente, el famoso habría aceptado necesitar ayuda una vez más, pues no es la primera ocasión que le sucede. Esto es lo que se sabe al respecto.

Desde hace algunos años, Raúl Araiza, conductor de Hoy y Miembros al aire en Televisa, confesó que por mucho tiempo fue adicto al alcohol y tuvo que acudir a varios centros de rehablitación, incluso hace aproximadamente un año, el también actor pidió vacaciones en sus respectivos programas para poder internarse de manera voluntaria pues sintió que de nueva cuenta estaba recayendo.

Sin embargo, ahora parece que la situación es un poco más seria, pues el pasado fin de semana, Raúl Araiza habría caído en una fuerte crisis gracias a su alcoholismo.

Fue Gabo Cuevas quien en su programa con "Fórmula espectacular" comentó que el conductor de Hoy no está en matutino debido a que se encuentra en una clínica especializada.

"Esta mañana recibí una llamada y me contaron que Raúl Araiza no ha aparecido en el programa 'Hoy', porque el fin de semana tuvo una crisis... Empezó a tomar muchísimo, recayó, la familia decidió anexarlo y él esta de acuerdo".

El periodista mencionó que los ejecutivos de Televisa se encuentran preocupados por la situación que está enfrentando Raúl Araiza, debido a que él ha luchado mucho para salir adelante.

La más preocupada es su mamá, sin embargo, se cree que los problemas del conductor pudieron haber empezado hace algunas semanas que llegó tarde al matutino porque había tenido un viaje a Los Cabos y dijo que su vuelo se retraso, sin embargo, su voz denotaba cansancio pero como si hubiera pasado una muy mala noche y se le hubieran pasado las copas.

"Había trascendido entre la producción que más que un retraso de aviones, Raúl había agarrado un poco la fiesta el fin de semana... y de hecho la voz era de mucho cansancio y fatiga", mencionaron en el programa

Asimismo, Gabo Cuevas dijo que esta información sí estaba confirmada, pero para asegurar, el conductor Joel O'Farril se dispuso a contactar a una persona de la producción del matutino y ésta le dijo que Raúl Araiza tiene un problema de salud.

"No me dicen cuál, parece que es un tema relacionado al estómago, de tal forma que no le permite estar al aire, dicen que el lunes y martes fue a juntas, pero que no puede estar al aire por una enfermedad que tiene que ver con una cuestión estomacal", señaló.