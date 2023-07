Filtran polémico vídeo de Fabián Lavalle en una presunta fiesta desenfrenada

CIUDAD DE MÉXICO.— Fabián Lavalle una vez más se encuentra protagonizando una tremenda polémica, pues hace unos días se filtró un vídeo en el que se ve al conductor de TV en un presunto estado inconveniente durante una fiesta desenfrenada.

Tras desatarse el escándalo, el presentador del programa Chismorreo ha hablado de esta controversial grabación que salió a luz e hizo recordar a algunos internautas el problema que tuvo en el 2007, cuando fue brutalmente golpeado por un presunto trabajador sexual.

Filtran polémico vídeo de Fabián Lavalle en "estado inconveniente" y en una aparatosa fiesta

Fue en una emisión del programa espectáculos Chisme No Like en el que se dio a conocer el clip, mismo en el que se puede ver al presentador de TV con la ropa desaliñada durante una reunión.

Asimismo, en el vídeo se puede observar a Fabián sentando en un sillón, mientras un hombre con el torso descubierto y los pantalones un poco abajo se encuentra frente a él.

Fabián Lavalle habla de la filtración de un vídeo en una bacanal

En la grabación también se mostró cuando el sujeto se está alejando del apodado 'Fabiruchis', y ante esto el conductor de Multimedios se levanta y comienza a acomodarse la ropa, es en este momento que se pudo captar que Fabián tenía el pantalón desabrochado.

Los presentadores del programa transmitido por YouTube indicaron que, en el vídeo se puede observar una mesa, y aparentemente ahí habían botellas de alcohol, una pipa y presuntas sustancias ilícitas.

“Un asco, no aprende más, por eso digo que la gente no cambia, 'Fabiruchis' no va a cambiar. No aprendió la lección, se reinventan y nos hacen creer que ya son señores. Qué hace este señor con cuatro jovencitos, en un departamento, uno lo está filmando, pero él no se da cuenta, porque él está dado vuelta con cuatro tipos”, expresó el conductor argentino.

De igual modo Javier Ceriani y Elisa Beristain, destacaron que esta no sería la primera vez que Lavalle iría a este tipo de fiestas nocturnas.

Durante el programa Chismorreo, Fabián Lavalle se pronunció al respecto del polémico vídeo filtrado para admitir que ha estado envuelta en varias polémicas en su carrera, pero ahora afirmó que a enderezado su conducta. Filtran polémico vídeo de Fabián Lavalle en estado inconveniente

Asimismo, el presentador de TV afirmó sentir "coraje" por este tipo de filtraciones pues en este caso señaló que el clip está "truqueado".

“Sí te da coraje en el fondo, porque hacen publicidad mal hecha. Esto pasó hace muchos años. El vídeo está truqueado. Muchas veces le dije que estuve en fiestas en muchos bacanales, muchos sodoma y gomorra la gente (como le decía Alexis Ayala) tenemos derecho a reivindicar o enderezar conducta”, explicó 'Fabiruchis'.

Fabián Lavalle @fabianlavalle2 se pronuncia tras video que circula en redes sociales sobre una situación personal que vivió uD83DuDC47| uD83DuDCFA #Chismorreo pic.twitter.com/qApd4iAQow — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 11, 2023

Finalmente, Fabián Lavalle declaró que no le prestará más atención a los rumores y agradeció a Multimedios y al público por el apoyo que le mostraron.

