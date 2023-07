Luego de que se revelara que Anna Ferro maltrataba a Fernando del Solar tras unas declaraciones de exempleados del fallecido conductor, ahora ha sido Ingrid Coronado quien confirmó que no solo era agresiva con él, sino también con sus hijos, Luciano y Paolo.

Hace unos días, se llevó a cabo la misa del primer aniversario luctuoso del argentino y su exmánager Aarón Olvera y la empleada Ángeles Álvarez, exhibieron la mala relación que tenía la viuda de Fernando del Solar con él respecto a su enfermedad además de que se volvió agresivo con su familia gracias a ella, pues la tacharon de interesada. La exconductora de Venga La Alegría dio una entrevista a Ventaneando para dar su opinión al respecto.

Ingrid Coronado confirma que Anna Ferro maltrataba a los hijos de Fernando del Solar

Ingrid Coronado habló con los medios de comunicación para hablar de toda la polémica que nuevamente envuelve a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, quien ahora presenta una nueva demanda de parte del representante del conductor por negarse a devolver una millonaria cantidad de dinero.

La también escritora confirmó que en su momento nunca supo de todos estos comportamientos que tenía la maestra de yoga con del Solar y mucho menos con sus hijos, sin embargo, en los últimos meses han sido ellos quienes le han revelado más cosas.

"Yo la verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas, a lo largo de este año mis hijos me han estado contando cosas sumamente desagradables", mencionó.

Ingrid afirmó que está agradecida por haberse enterado hasta ahora y no en aquella época, pues eso hubiera complicado más las cosas de lo que ya estaban: "Hubiera tenido que tomar cartas en el asunto... Es terrible, de verdad, ya ni me recuerden"

Además, también exhibió que fue verdad que Anna Ferro no quería que ni ella ni sus hijos entraran al funeral de Fernando del Solar, pero comentó que no dijo nada porque no quería que ese momento tan doloroso se convirtiera en un escándalo.

Ingrid Coronado continúa con proceso legal contra viuda de Fernando del Solar

Ingrid Coronado comentó que no pretende demandar a Anna Ferro por dichos maltratos a sus hijos, pero sí continuará peleando por el departamento de Cuernavaca que forma parte de un fideicomiso para Luciano y Paolo y que además, está a su nombre.

"Es un departamento que no está en el testamento, porque está a mi nombre, y me parece terrible que me lleve a lo legal cuando yo he hecho las cosas bien", señaló.

Ingrid explicó que el departamento que Fernando del Solar le dejó a Anna Ferro en su testamento es uno ubicado en la Ciudad de México, al cual no se quiere mudar, pues está en renta.

Finalmente, Ingrid Coronado asegura que si en algún momento Fernando del Solar le hubiera pedido ayuda para que lo llevara al hospital, ella le hubiera dado la mano.