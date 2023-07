Exhiben a La Barby Juárez revelando a quien va a salvar; Niurka arremete contra ella y la producción

CIUDAD DE MÉXICO.— La tensión en La Casa de los Famosos México cada día aumenta y tras la gala de nominación, este pasado miércoles 12 de julio, los participantes al parecer están actuando sin pensar.

Prueba de ello sería la confesión que hizo La Barby Juárez y que ha generado el enojo de los seguidores del reality show, pero sobre todo de los fans del 'Team Infierno', quienes señalan que una vez más está haciendo trampa, y la producción lo está permitiendo. Debido a ello internautas y Niurka Marcos han vuelto a señalar el fraude que está realizando la producción.

Ahora que solo quedan tres habitantes que no forman parte del famoso 'Team Infierno', La Barby Juarez y Jorge Losa han decidido llevar al cabo una estrategia con la que pretenden llegar a la final y deshacerse de los contrincantes fuertes.

Es por ello que la líder de la semana, optó por darle puntos a Wendy Guevara, provocando con ello que fuera nominada por primera vez. Aunque la integrante de "Las Perdidas" no es la única del 'Team Infierno' que podría convertirse en la sexta eliminada de La Casa, también Poncho de Nigris fue nominado.

A Wendy y Poncho se le unió Bárbara Torres y Jorge Losa, pero éste último ya tiene asegurada su permanencia en el programa de Televisa, pues en redes sociales se ha viralizado un vídeo en el que se muestra cuando la boxeadora, le revela al español que lo va a salvar.

Recordemos que el concursante que se convierte en el líder, tiene entre sus beneficios otorgados salvar a algún compañero nominado.

Sin embargo, los internautas se han mostrado muy enojados con la confesión de La Barby, quien al parecer por un momento olvidó que tiene prohibido revelar a quién de los nominados salvará este jueves 13 de julio.

Y aunque los seguidores del reality de Televisa han mostrado su inconformidad y han evidenciado a la boxeadora haciendo trampa —una vez más— la producción no se ha pronunciado al respecto, y mucho menos le ha aplicado un castigo.

Pero esto podría cambiar, pues tras las diversas quejas de los usuarios de redes sociales llegaron a los ojos y oídos de la polémica Niurka Marcos, quien ya se enteró de lo sucedido y ha alzado la voz.

Mediante un vídeo compartido en sus historias de Instagram, la vedette exigió a la producción que anule el beneficio de la salvación, puesto que las reglas han sido muy claras y una de ellas es no revelar a quién se le liberará de ser nominado.

La actriz, vedette y cantante no se quedó callada y en la transmisión de la noche de este pasado 11 de julio comentó el liderazgo que obtuvo La Barby Juárez esta semana.

En el programa al que acuden exparticipantes de La Casa de los Famosos México, y familiares y amigos de los concursantes, la cubana protagonizó un tenso momento al expresar sus ideas sobre el supuesto beneficio que la producción le estaría dando a los tres habitantes que no forman parte del 'Team Infierno': Bárbara Torres, La Barby Juárez y Jorge Losa.

Sin importarle las consecuencias, en plena transmisión en vivo Niurka se enfrasco en una discusión con los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice.

"Yo creo que les han facilitado al cuarto cielo que ganen muchas, demasiadas veces, ¿verdad?, entonces es evidente que el cuarto infierno diga 'What happened to you?, algo está pasando aquí'; yo no creo en las casualidades porque yo soy santera, pero para quienes creen se les hace demasiado", expresó la vedette.