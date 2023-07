Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno programa al hablar sobre su estado de salud

Fue el pasado mes de mayo, que Yolanda Andrade preocupó a sus seguidores por su estado de salud, pues la conductora fue hospitalizada de emergencia y tras varios días internada, reveló que estaba viva gracias a "un milagro"; los rumores apuntaban a que podía tener cáncer pero tiempo después ella confirmó que tenía un aneurisma.

Ante los medios de comunicación, la presentadora salió bastante afectada y con un parche en el ojo para hablar sobre lo sucedido y ahora, tras varias semanas en recuperación, Yolanda Andrade rompió en llanto en pleno programa y dio fuertes declaraciones sobre su salud. Esto dijo.

Yolanda Andrade preocupa desde el hospital pic.twitter.com/EbzweKFHoA — Lo + viral (@VideosVirales69) April 21, 2023

Yolanda Andrade rompe en llanto al hablar sobre su estado de salud

Fue durante su programa "Montse y Joe" emitido el pasado miércoles, que Yolanda Andrade dio detalles respecto a cómo se encuentra de salud y no pudo evitar llorar mientras hablaba con un parche en el ojo y lentes de sol.

La conductora primero agradeció los mensajes y muestras de cariño por parte del público, pues afirma que sus palabras han sido de mucha ayuda para salir adelante de esta crisis.

“Primero que nada quiero dar las gracias a toda la gente que se ha manifestado con muestras de amor, de cariño y obviamente deseándome salud, que eso ha sido la mejor medicina para mí, para mi cuerpo y mi corazón. Gracias a todos los que se han manifestado. Gracias por sus buenos deseos y por su amor”, comenzó.

Además, visiblemente conmovida, Andrade mandó un mensaje a todos aquellos que están viviendo una enfermedad, pues sabe lo complicado y desesperante que es estar en una situación de ese tipo, con mucha incertidumbre y con la salud de por medio.

“Segundo, quiero decirle a toda la gente que está enferma, que se siente mal, que se sientan comprendidos, porque hay momentos de desesperación, de depresión, de muchas cosas que a mí en lo personal me han pasado y yo le deseo a toda la gente que se siente mal, que de verdad… ay, me da mucho sentimiento pero, que los comprendo y es algo que es bien desesperante”.

“Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos porque he pasado unos momentos difíciles pero ahorita ya me estoy sintiendo mejor cada día”, añadió.

Yolanda explicó que sale a cuadro con un parche en el ojo porque la luz es muy molesta para ella: “Por eso traigo el parche y los lentes, pero créanme que estoy mejorando”.

Yolanda Andrade revela si Verónica Castro habló con ella

A las afueras de Televisa y minutos antes de empezar el programa, Yolanda Andrade habló con la prensa para aclarar qué ha sucedido con Verónica Castro y si la cantante la ha buscado para preguntarle sobre su estado de salud, sin embargo, la ex de Montserrat Oliver, no quiso hablar del tema y lo esquivoó: “Pues no sé, será el sereno”.

Finalmente, la conductora dijo que reflexionó luego del terrible episodio que vivió por su estado de salud y confesó que ahora su misión más importante es vivir su vida como si fuera el último día.

“Más que miedo, valoras. Yo tengo una frase que dice ‘mi vida es hoy’. Hace mucho que la tengo. Mi vida es hoy, porque siempre he sido positiva en lo que hago, en lo que digo y todos los días es un día nuevo. Es un día que tienes que darle las gracias a Dios. Yo que soy doble A, eso, ’solo por hoy’. El ‘solo por hoy’ yo lo cambié a ‘mi vida es hoy’”, concluyó.