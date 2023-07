¿Lewis Hamilton dejó a Shakira? Es captado con Eiza González en lujoso yate (FOTOS)

En las últimas semanas, Shakira y Lewis Hamilton han sido tema de conversación debido a los rumores sobre una relación entre ambos, pero ahora, el piloto de F1 está siendo involucrado sentimentalmente con la actriz mexicana Eiza González.

Hasta el momento, ni la cantante ni el deportista han hablado públicamente de su relación, por lo que no está confirmado si están o no juntos, sin embargo, esta no es la primera vez que Lewis es visto con Eiza de manera pública. Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Lewis Hamilton dejó a Shakira? Es captado con Eiza González en lujoso yate

Lewis Hamilton y Eiza González son captados juntos de viaje

A través de redes sociales se dieron a conocer una serie de imágenes en las que se puede ver a Eiza González con Lewis Hamilton de vacaciones en Ibiza en un yate, lo que provocó especulaciones de una relación entre ambos y que el piloto habría dejado a Shakira por la actriz nacida en México.

Cabe mencionar que los famosos no estaban solos, pues también los acompañaban la tenista Jenny Stray Spetalen, de 20 años, el director de cine Baz Luhrman y su esposa Catherine Martin.

En las imágenes se aprecia a Hamilton platicando con Eiza mientras él está cubierto con una toalla y ella está dentro de la alberca disfrutando de la charla.

La reunión habría sido después del GP de Gran Bretaña. Eiza actualmente se encuentra en Francia y asistió al concierto de Muse en Marsella de este 15 de julio.

¿Qué pasó con Shakira mientras Lewis Hamilton estaba con Eiza González?

Medios internacionales confirmaron que mientras Lewis Hamilton estaba de vacaciones con Eiza González en Ibiza, Shakira se quedó en Londres para cumplir con una serie de compromisos, como por ejemplo acudir a la semifinales de Wimbledon.

Shakira subió algunas fotos a su cuenta de Instagram donde se deja ver en el torneo de tenis utilizando un outfit totalmente a mezclilla.

La cantante se encuentra en territorio británico desde la semana pasada pues estaría trabajando en nuevo material discográfico de la mano del productor David Stewart.

Cabe destacar que Shakira fue relacionada con Jimmy Butler, luego de que fueran vistos cenando en la capital inglesa el pasado 14 de julio; sin embargo, después del GP de Gran Bretaña se le vio en un bar con Lewis Hamilton.