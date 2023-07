Anna Ferro le negó la entrada a Ingrid Coronado y sus hijos al funeral de Fer del Solar

La muerte de Fernando del Solar sigue dando de qué hablar y hace unos días, tras su aniversario luctuoso, exempleados del conductor afirmaron que Anna Ferro lo maltrataba a él y a sus hijos, además de que lo dejó solo en el hospital durante sus últimos momentos con vida.

Ante esto, la viuda de Fernando del Solar, ha reaccionado a tales declaraciones y negó las acusaciones en su contra, pero sí confesó que le negó la entrada a Ingrid Coronado al funeral del fallecido presentador. Esto dijo.

Anna Ferro niega haber maltratado a Fernando del Solar y sus hijos

Luego de que Ángeles, una señora que trabajó en casa de Fer del Solar, revelara que Anna Ferro estaba harta de la enfermedad del conductor y maltratara tanto a él como a sus hijos, la maestra de yoga tuvo un encuentro con los medios en Puebla, donde acudió a dar a una clase y aseguró que eso nunca sucedió, pues Fernando jamás lo hubiera permitido; además, recalcó que ella no conocía a la exempleada pues estuvo muy poco tiempo con ellos.

"Si esto fue cuando esta señora estuvo con nosotros... yo la conocí dos o tres meses, es que ni recuerdo bien las fechas, pero tengo su contrato de confidencialidad y renuncia... Eso jamás ha sido verdad, cómo crees, tengo hasta una buena relación con su mamá, con mis cuñadas".

Anna Ferro no quería que Ingrid Coronado estuviera en el funeral de Fernando del Solar

En la misma entrevista, Anna Ferro reconoció que sí le negó la entrada a Ingrid Coronado al funeral de Fernando del Solar porque ella ya no tenía nada que ver con él, y aunque afirma que sí dejó pasar a los hijos del conductor, Luciano y Paolo, testigos revelaron que no fue así.

"Sí se puso tensa la situación, los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora entraba ella. Lógicamente a la señora no se le permitió entrar, por la relación que ellos ya no tenían y no era una relación muy amena, ustedes los saben, con Fer, era por respeto a él, a la familia y lo que él quería"; mencionó.

Sobre los problemas legales con Ingrid Coronado por el departamento del que es dueña la conductora, Anna Ferro asegura que ha estado en contacto con la exesposa de Fernando del Solar únicamente por la vía legal.

"Sí sigo habitando el departamento hasta que esto se solucione, yo por gracia o desgracia tuve que cambiar de opiniones para poder hacer las negociaciones, pero Fer dejó todo escrito y estipulado y en su debido momento se sabrá".

Finalmente, sobre la demanda que hay en su contra por un a campaña publicitaria que Fernando del Solar ya no hizo, Anna Ferro comentó que debido a que el conductor falleció no hay a quien cobrarle la deuda.