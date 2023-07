Productora de La Casa de los Famosos arremete contra Wendy Guevara: ''No brilla sola''

La Casa de los Famosos México está arrasando en cuanto a popularidad sobre todo por sus polémica y ahora, la productora del reality, Rosa María Noguerón, está envuelta en una nueva polémica luego de que arremetiera contra Wendy Guevara.

Recordemos que desde que inició el reality, la ejecutiva fue víctima de críticas por presuntamente cometer fraude tras filtrarse una supuesta lista de eliminados, además, usuarios afirman que está protegiendo a Jorge Losa porque tiene una presunta relación con él. Esto fue lo que dijo sobre la integrante de "Las Perdidas".

Así es como Wendy regresa a la casa y el team infierno celebra uD83DuDC8BuD83DuDC60#LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/a9MlB9vLvo — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) July 17, 2023

Productora de La Casa de los Famosos México explota contra Wendy Guevara

Fue hace unas cuantas semanas que se filtró la famosa lista de eliminados de La Casa de los Famosos y ante dicha controversia, la productora Rosa María Noguerón tuvo un encuentro con los medios de comunicación en donde negó rotundamente su existencia y afirmó que es el público el que decide quien se va y quien se queda.

Wendy dice que está muy nerviosa uD83DuDE29uD83DuDE2D



Todo es culpa de la barbi uD83DuDE12#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/DYVGj0kMw7 — La Wendy Guevara (@LaWendyGuevara) July 17, 2023

En la misma entrevista fue cuestionada sobre el "boom" que está teniendo Wendy Guevara dentro del reality y qué opinaba sobre el nombre que le dieron los internautas, pues para ellos no es La Casa de los Famosos, es "La casa de Wendy", pero al parecer Rosa María no está muy de acuerdo, ya que afirmó que es una persona divertida pero sin sus compañeros no hubiera alcanzado la popularidad que tiene actualmente, por lo que no brilla sola; además, se refirió a ella como un "entretenimiento".

"Somos muy afortunados de tener un personaje tan divertido como Wendy y pues no es La Casa de Wendy, es La Casa de los Famosos porque tenemos gente que vale oro, un Poncho de Nigris, una Raquel Bigorra, una Bárbara Torres, un Paul Stanley, todos tienen características únicas y sin ellos Wendy no estaría brillando lo que brilla".