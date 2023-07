Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez son captados ''peleando'' en pleno restaurante

Elizabeth Álvarez ''ya no soporta a Jorge Salinas''; los captan supuestamente peleando en un restaurante. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— ¿Elizabeth Álvarez ya no soporta a Jorge Salinas? Esa fue la interrogante que se lanzó en un programa de espectáculos luego de que se diera a conocer que la pareja de actor fueron captados supuestamente peleándose en un restaurante.

Asimismo, en la emisión, los conductores de TV sembraron la duda sobre sí será el fin de su matrimonio o simplemente una crisis matrimonial que podrán superar. No obstante, los presentadores fue muy insistentes con la idea de que al parecer la actriz "ya estaría harta de Salinas".

Así fue la pelea de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez en pleno restaurante

Luego de que la revista TVNotas publicará una serie de fotos en las que fue visto el actor de la película "Sexo, pudor y lágrimas" en una situación comprometedora con su entonces nutrióloga Anna Paula Guerrero, se habló de una presunta crisis matrimonial entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez.

Si bien la polémica que generó la filtración de dichas imágenes causó que el histrión tuviera que pronunciarse al respecto tanto Jorge como Elizabeth negaron que estuviera a punto del divorcio, asimismo, optaron por seguir sus vidas sin hablar de la supuesta infidelidad.

Pero a seis meses de que se dieran a conocer esta comprometedoras fotografías, se rumorea que la actriz ya no soporta a Salinas

Fue durante una reciente emisión del programa Chisme No Like en el que se reveló una grabación en la que se ve como supuestamente Elizabeth Álvarez ya no soporta a su marido.

Y es que al parecer, la actriz se habría vuelto a enojar a raíz de que hace una semana, la misma emisión compartió un clip en el que se puede observar a Jorge Salinas besando a su nutrióloga.

Sin embargo, ahora el programa transmitido por YouTube ha compartido un vídeo en el que se ve a Elizabeth y a Jorge comiendo en un restaurante, pero Javier Ceriani y Elisa Beristain señalan que el ambiente se notaba tenso y que la actriz ya no soporta a su marido.

En el vídeo se destaca que en un momento se puede observar a Jorge Salinas que comienza hablar y Elizabeth Álvarez lo ve con fastidio.

Asimismo en Chisme No Like también se compartió un segundo vídeo en el que se puede ver al actor solo en un centro comercial del sur de la CDMX.

Supuestamente en este clip se muestra como Salinas buscaba a alguien; por su parte Ceriani destacó que se peleó con Elizabeth Álvarez y ella salió del lugar.

Jorge Salinas se habría retirado del lugar al no encontrar a Elizabeth Álvarez, y testigos aseguran que la actriz dejó el restaurante donde comía con su marido, muy molesta.

Pese a que esta "pelea" ha dado de qué hablar, la pareja sigue sin pronunciarse sobre los rumores de una pronta separación.

